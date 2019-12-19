ФСБ заявила о трёх стрелках на Лубянке, но быстро передумала. Произошедшее названо терактом

Стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы на Лубянке в силовом ведомстве квалифицировали как теракт. Об этом заявил Центр общественных связей ФСБ 19 декабря агентству «Москва».

Из сообщения следует, что около 18.10 трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один выбежал на улицу, где открыл огонь. В результате чего погиб сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания. Выживший участник нападения пробежал около 300 метров и, отстреливаясь, завернул на площадь Воровского. Затем нападавший забаррикадировался в одном из домов на улице Большая Лубянка.

«Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ФСБ и СОБРа. В ходе перестрелки, в 19:15 преступник был убит. Личности убитых устанавливаются», – добавили в ведомстве.

Однако чуть позже РИА Новости также опубликовали пресс-релиз от Центра общественных связей ФСБ. В нём опровергается предыдущая информация. «Нападавший был один… Никакого проникновения в здание ФСБ не было», — сообщили в ЦОС ФСБ.





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