Настоящее и будущее фигурного катания на «Газпром Арене»: Алина Загитова и Арина Ротенберг выступили перед матчем СКА - ЦСКА

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с показательным номером перед матчем регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА в четверг 19 декабря, на «Газпром Арене». 17-летняя спортсменка каталась в образе Лары Крофт под тему из Tomb Raider.

Отметим, что перед ней выступила еще одна фигуристка – шестилетняя Арина Ротенберг, дочь вице-президента хоккейного клуба СКА и Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

«У нее еще все впереди», – подчеркнул диктор стадиона.





Алина Загитова 13 декабря объявила о том, что приостанавливает свою спортивную карьеру. По словам олимпийской чемпионки, она решила немного отдохнуть от соревнований. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, что Загитова уже вряд ли вернется. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко написал в инстаграме, что, возможно, дело в тренерах Алины. После этого мир российского фигурного катания буквально сошел с ума.