Два сотрудника ФСБ ранены при перестрелке в центре Москвы

При перестрелке у здания ФСБ в центре Москвы тяжёлые ранения получили два сотрудника силового ведомства. Об этом 19 декабря сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минздрав.

Также СМИ пишут, что одним из пострадавших стал прохожий. Он получил касательное ранение ноги. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно о двоих погибших. По одной версии, убиты сотрудник Федеральной службы охраны и один из стрелков. По другой – сотрудник ГИБДД. Официального подтверждения этой информации пока нет.

ФСБ сообщила о ликвидации стрелка. Его личность устанавливается. По данным СМИ, нападавших могло быть трое. Стрельбу, по одной версии, они начали в приёмной силового ведомства на Лубянке. По другой, на парковке у здания. Следственный комитет возбудил по факту уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По всей России управления ФСБ перешли на осадное положение.

Что происходит у здания на Лубянке в столице смотрите в трансляции «Фонтанки».



