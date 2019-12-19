Беглов ответил на вопрос Путину. Губернатор пообещал начать мусорную реформу в 2020 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов обещал начать реформу в области обращения с коммунальными отходами в следующем году. Ранее о петербургском мусоре спросили президента России.

«Уже в 2020 году Петербург поэтапно начнёт «мусорную реформу», – цитирует Беглова сайт Смольного 19 декабря. Кроме того, он напомнил, что в соответствии с законодательством города федерального значения не имеют права складировать и хранить мусор на своей территории, поскольку являются населенными пунктами, и должны договариваться о захоронении отходов с соседними регионами. «Мы с Ленинградской областью подписали соответствующее соглашение», – заявил Беглов.

При этом губернатор подчеркнул, что Петербург не будет целиком использовать положенную ему трехлетнюю отсрочку в вопросе запуска регионального оператора. В частности, в феврале 2020 года Смольный планирует подписать соглашение с правительством Ленинградской области по утилизации мусора.

За несколько часов до этого корреспондент 47 News Виктор Смирнов обратил внимание президента России Владимира Путина на то, что Петербург, получил отсрочку в проведении мусорной реформы, в то время как соседняя Ленинградская область к реформе уже приступила. «Получилось, что весь мусор из мегаполиса уезжает в Ленобласть. А там работа уже идет, но происходит рассинхронизация: логистика страдает. Едут непонятно какие машины, среди них много нелегальных. У жителей ЛО возникает вопрос: почему под моими окнами растут свалки, а мусор – явно из города? Можно как-то законодательно поторопить Петербург?» – спросил Смирнов. Поторопить Петербург можно, ответил президент, но более удачный выход из ситуации, с его точки зрения, – объяснять людям, «что поступает, на каком основании поступает»

Ранее сообщалось, что город объявил мораторий на 2020-й год — в этот период региональный оператор не заработает. Это решение поддержало правительство города.



