Литейный, 4 превратился в крепость. Управления ФСБ по всей России перешли на осадное положение

ЧП в приемной Федеральной службы безопасности на Лубянке перевело все региональные подразделения накануне профессионального праздника на осадное положение. В Петербурге управление ФСБ закрыто в рамках плана «Крепость».

О том, что все подразделения ФСБ закрыты на вход и выход до дальнейших распоряжений, сообщают информированные источники федеральных СМИ. В Петербурге «Фонтанке» неофициально подтвердили, что план «Крепость» действует и на Литейном.

В приемной управления корреспонденту отшутились : «У нас рабочий день закончился в 18 часов. Приходите завтра. Примем».

План «Крепость» предусматривает сбор личного состава для противодействия захвату здания.





Стрельба около дома 12 по улице Большая Лубянка произошла около 18.30. По одной из версии, стрельба началась в приёмной здания ФСБ, по другой – на парковке. По данным СМИ, нападавших было трое. Пока ЦОС ФСБ говорит об одном нейтрализованном нападавшем. По предварительной информации, есть погибшие – это сотрудник Федеральной службы охраны и один из стрелков.

Что происходит у здания на Лубянке в столице смотрите в трансляции «Фонтанки».