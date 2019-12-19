Происшествия
Литейный, 4 превратился в крепость. Управления ФСБ по всей России перешли на осадное положение
ЧП в приемной Федеральной службы безопасности на Лубянке перевело все региональные подразделения накануне профессионального праздника на осадное положение. В Петербурге управление ФСБ закрыто в рамках плана «Крепость».
О том, что все подразделения ФСБ закрыты на вход и выход до дальнейших распоряжений, сообщают информированные источники федеральных СМИ. В Петербурге «Фонтанке» неофициально подтвердили, что план «Крепость» действует и на Литейном.
В приемной управления корреспонденту отшутились : «У нас рабочий день закончился в 18 часов. Приходите завтра. Примем».
План «Крепость» предусматривает сбор личного состава для противодействия захвату здания.
Стрельба около дома 12 по улице Большая Лубянка произошла около 18.30. По одной из версии, стрельба началась в приёмной здания ФСБ, по другой – на парковке. По данным СМИ, нападавших было трое. Пока ЦОС ФСБ говорит об одном нейтрализованном нападавшем. По предварительной информации, есть погибшие – это сотрудник Федеральной службы охраны и один из стрелков.
Что происходит у здания на Лубянке в столице смотрите в трансляции «Фонтанки».