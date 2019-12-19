В Москве ликвидировали стрелка, открывшего огонь у здания ФСБ на Лубянке

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу у здания силового ведомства в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС 19 декабря.

«Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается», — говорится в сообщении спецслужбы.

По одной версии, стрельба началась в приёмной здания ФСБ на Лубянке. По другой – на парковке. По данным СМИ, нападавших было трое. По предварительной информации, есть погибшие – это сотрудник Федеральной службы охраны и один из стрелков. По другой версии, один из погибших – сотрудник ГИБДД. Официального подтверждения этой информации нет.

Здание должны обследовать сапёры. Якобы от нападавших мог остаться подозрительный чемодан.

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