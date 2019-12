США расширили антииранские санкции

Министерство финансов США ввело 19 декабря санкции в отношении двух иранских судей из Революционного суда Тегерана – Мохаммада Могисе и Абольгасема Салавати. Об этом говорится в распространенном заявлении Управления по контролю за иностранными активами финансового ведомства.

Treasury sanctions two judges who penalize Iranians for exercising freedoms of expression and assembly. https://t.co/hUcsOpXnFF