Более 800 компаний в Петербурге получают платежи онлайн через QR-код от Сбербанка

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

К системе «Плати QR» от Сбербанка в Петербурге подключились более 800 компаний. Это означает, что примерно 2000 торгово-сервисных точек города предлагают клиентам расплатиться, считав QR-код с помощью смартфона.

Всего в России такую систему безналичных платежей используют более 17 тыс. предпринимателей. Сервис был запущен в августе 2019 года.

«Новый сервис минимизирует расходы предпринимателей – особенно это актуально для малого бизнеса, – а также экономит их время, – прокомментировал в ходе пресс-конференции председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Преимущество заключается в том, что оплата по QR-коду не требует установки дополнительного оборудования и обслуживается по сниженным тарифам. У продавца должен быть лишь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн». Кассир, в свою очередь, видит всю необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн». Чтобы подключить услугу, можно оставить заявку на сайте, получить QR-код при подписании договора – и уже на следующий день принимать оплату от покупателей.

Клиенты же могут платить через приложение «Сбербанк Онлайн» по QR-коду в тех торговых точках, где, как правило, нет стандартных pos-терминалов: на рынках, в небольших магазинах, салонах красоты и т. п., при этом получая бонусы «Спасибо».Для этого нужен только смартфон с платформой Android или iOS и приложение «Сбербанк Онлайн», в котором нужно выбрать опцию «Оплата по QR-коду».

Подробнее с условиями получения услуги можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

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