Один человек погиб при стрельбе на Лубянке у здания ФСБ. Нападавших могло быть трое

Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы у здания ФСБ в центре столицы вечером 19 декабря. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва».

По предварительным данным, и погибший, и пострадавший являются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный открыл стрельбу на проходной здания ФСБ на Лубянке, затем выбежал на улицу. В городе введён план «Сирена». По данным Telegram-канала 112, погибших может быть больше.

По информации «Открытых медиа», нападавших было трое. Они открыли огонь в приемной спецслужбы. Двое из них убиты, один выбежал на улицу и продолжает отстреливаться.



