«Бегом, я сказал! Бегом все с улицы». Что происходит на Лубянке - онлайн

19 декабря, 19:23

Очевидец Владимир Адясов рассказал RT, что происходило на Кузнецком мосту во время стрельбы:

“Я выходил в 18:01 из магазина путешествий на Кузнецком мосту. И начались такие звуки. Сначала люди подумали, что это фейерверк. Но потом, судя по тому, что полицейские, которые там была, которые стоят обычно напротив этого здания регулируют движение, сделали очень умный ход - они стали кричать людям, чтобы те не стояли и не смотрели, а чтобы бежали.

Все сразу поняли, что за ситуация происходит. Все просто побежали. Я хотел остаться поснимать, но подумал, что вдруг какой-нибудь теракт. Нечего смотреть, вдруг какая пуля срикошетит.

Я слышал что-то похожее на выстрелы. Мы все слышим фейерверки - а тут такие приглушенные были звуки. И мы подумали: стрельба. Тем более полиция говорит: вы должны бежать.

Обычно же один-два-три выстрела, а тут их было очень много. Не смогу даже сосчитать - но было много. Настолько часто они шли. Минуту - полторы это продолжалось. Обстановка была опасная”