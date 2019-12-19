Происшествия
«Бегом, я сказал! Бегом все с улицы». Что происходит на Лубянке - онлайн
У здания ФСБ в Москве вечером 19 ноября неизвестный стрелял из автомата. По предварительным данным, есть раненые и убитые. «Фонтанка» аккумулирует всю поступающую на данный момент официальную и неофициальную информацию.
кадр из видео/YouTube
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Очевидец Владимир Адясов рассказал RT, что происходило на Кузнецком мосту во время стрельбы:
“Я выходил в 18:01 из магазина путешествий на Кузнецком мосту. И начались такие звуки. Сначала люди подумали, что это фейерверк. Но потом, судя по тому, что полицейские, которые там была, которые стоят обычно напротив этого здания регулируют движение, сделали очень умный ход - они стали кричать людям, чтобы те не стояли и не смотрели, а чтобы бежали.
Все сразу поняли, что за ситуация происходит. Все просто побежали. Я хотел остаться поснимать, но подумал, что вдруг какой-нибудь теракт. Нечего смотреть, вдруг какая пуля срикошетит.
Я слышал что-то похожее на выстрелы. Мы все слышим фейерверки - а тут такие приглушенные были звуки. И мы подумали: стрельба. Тем более полиция говорит: вы должны бежать.
Обычно же один-два-три выстрела, а тут их было очень много. Не смогу даже сосчитать - но было много. Настолько часто они шли. Минуту - полторы это продолжалось. Обстановка была опасная”
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Наконец-то официальное. "Подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован", - сообщают СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается»,— сообщили в цитирует ЦОС "Коммерсант".
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в центре Москвы, пишет «Лента.ру». Инцидент квалифицировали по 317 статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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"Стрельба началась в приемной ФСБ. Нападавших ликвидировали. Но, говорят, что где-то остался от них чемодан. Ждут саперов" — сообщил RT источник в здании
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"Коммерсант" передает, что на Большую Лубянку приехали пожарные. По данным Baza, стрелок закрылся на парковке возле 4-го подъезда ФСБ, спецназ готовится к штурму.
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Агентство "Москва" со ссылкой на источник сообщает, что у здания ФСБ на Лубянке погибли два человека – сотрудник ФСО и один из стрелков. При этом ряд СМИ утверждают, что один из погибших - сотрудник ГИБДД.
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Очевидец — «Комсомольской правде»:
Около 18:10 мы вдруг услышали громкие выстрелы - это была автоматная очередь, как в кино. Мы все попрятались. Я потом подошел к окну. Очень много полиции. Сотрудники прячутся за машинами. Кто-то продолжает стрелять. Каждые несколько минут очереди продолжаются.Мы, конечно, никуда не будем выходить...
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Читатели «Фонтанки» сообщают, что на место стрельбы приехал спецназ. Забаррикадировавшиеся в соседнем со зданием ФСБ помещении видят в окнах людей с автоматами и снайперов. Движение по улице Большая Лубянка в центре Москвы перекрыто.
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Полицейскими на Лубянке руководит мужчина в штатском. В разговоре с корреспондентом «Медиазоны» он отказался представиться. «Нет версий никаких. Никак меня нельзя представлять. Я здесь работаю, отвечаю за ваши жизни сейчас. Все. В сторону», — сказал он.
Судя по разговорам силовиков, нападавших двое, у одного автомат, еще один одет как силовик: прибывших на место спецназовцев инструктируют: «Он одет, как вы».
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При перестрелке на Лубянке пострадавших забрала случайно проезжавшая мимо «скорая», пишет телеграм-канал "Подъем" со ссылкой на Mash. По данным Readovka, сейчас сотрудникам ФСБ не рекомендуют появляться около здания, один из стрелявших до сих пор находится в здании на Лубянке, однако выстрелов больше не слышно.
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Телеграм-канал RT на русском сообщает со ссылкой на очевидцев: "Центр Москвы перекрыт. Людей высаживают из общественного транспорта на подъездах к Лубянке".
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«Открытые медиа»: На Лубянке было трое нападавших, рассказал собеседник «Открытых медиа» в ФСБ. По его словам, они открыли огонь в приемной спецслужбы. Двое из них были убиты, один выбежал на улицу и продолжает отстреливаться.