Белый дом США выступил против пакета антироссийских «санкций из ада»

Администрация президента США Дональда Трампа выступает «решительно против» введения пакета «жестких» санкций против России, который в американской прессе прозвали «санкциями из ада», пока в него не будет внесено множество изменений, сообщает Daily Beast 19 декабря.

По данным издания, чиновник госдепа США 17 декабря направил высокопоставленному представителю в сенате 22-страничное письмо, в котором указаны аргументы против принятия законопроекта с этими санкциями. В письме говорится, что проект закона ударит по европейским союзникам США, что потенциально может подорвать трансатлантическую поддержку текущих американских санкций против Москвы.

Законопроект о «санкциях из ада» «рискует нанести глобальный ущерб энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам», указал чиновник госдепа. По его словам, эти санкции нацелены «практически на весь спектр зарубежной коммерческой деятельности с Россией».

В письме также отмечается, что законопроект может затронуть деятельность американских банков в России и навредить компаниям по управлению активами.



