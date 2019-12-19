Белый дом США выступил против пакета антироссийских «санкций из ада»
Администрация президента США Дональда Трампа выступает «решительно против» введения пакета «жестких» санкций против России, который в американской прессе прозвали «санкциями из ада», пока в него не будет внесено множество изменений, сообщает Daily Beast 19 декабря.
По данным издания, чиновник госдепа США 17 декабря направил высокопоставленному представителю в сенате 22-страничное письмо, в котором указаны аргументы против принятия законопроекта с этими санкциями. В письме говорится, что проект закона ударит по европейским союзникам США, что потенциально может подорвать трансатлантическую поддержку текущих американских санкций против Москвы.
Законопроект о «санкциях из ада» «рискует нанести глобальный ущерб энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам», указал чиновник госдепа. По его словам, эти санкции нацелены «практически на весь спектр зарубежной коммерческой деятельности с Россией».
В письме также отмечается, что законопроект может затронуть деятельность американских банков в России и навредить компаниям по управлению активами.
Справка:
18 декабря Комитет Сената США по иностранным делам одобрил пакет «санкций из ада» против России под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2019 года» .
Согласно проекту закона, первым блоком предлагается ввести санкции в отношении «политических деятелей, олигархов и других лиц, которые содействуют незаконной или коррупционной деятельности, прямо или косвенно, в интересах президента Российской Федерации Владимира Путина, а также в отношении лиц, которые действуют в интересах этих политических деятелей, олигархов и других лиц». Санкции также предлагается ввести против предприятий с госучастием, которые также содействуют, по мнению Конгресса, подобной деятельности.
Кроме того, предлагается ввести санкции в отношении «лиц, которые сознательно делают инвестиции в мощности по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) за пределами Российской Федерации» в случае, если эти инвестиции напрямую и значительно содействуют способности России создавать мощности по экспорту СПГ за пределами страны, равны или превышают $1 млн, или размер которых за 12 месяцев превышает $5 млн. Президент США наделяется правом определять лицо, совершившее такие инвестиции.