Конфисковать нельзя вернуть. Генпрокуратура нашла способ запереть чужого «Христа во гробе» в недрах Русского музея

Верховный суд пересмотрел решение о картине Карла Брюллова на евангельский сюжет, которую суд Выборга освободил из музейного фонда России. Забрать шедевр, купленный 17 лет назад, чета коллекционеров Ирина и Александр Певзнер опять не могут.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Максим Крупский, вернуть картину «Христос во гробе» помешало представление Генпрокуратуры, которое 19 декабря удовлетворил Верховный суд. Обжалуя решения нижестоящих инстанций, прокуратура выразила сомнение, что Певзнеры действительно являются владельцами полотна.

«16 лет молчали и вдруг вспомнили, что в Русский музей картину на проверку подлинности сдавала Людмила Белякова – тёща Александра Певзнера. Мы предоставили её письменные пояснения, в которых сказано, что она никогда не являлась собственником, а передавала полотно от своего лица, поскольку владельцы были за границей», – говорит Крупский.

По словам адвоката, своим решением Верховный суд «подвесил картину в воздухе» – из музейного фонда она исключена, но вернуть её Певзнерам уже нельзя. «Будем обжаловать», – обещает он.





Жалоба на неисполнение судебных решений и удержание полотна Брюллова уже дошла до Страсбурга. Россия должна была предоставить ответы до конца года, но срок продлён до февраля 2020 года.

Русско-немецкий коллекционер Александр Певзнер приобрёл картину «Христос во гробе» Карла Брюллова в 2002 году за 100 тысяч евро, но в авторстве был не уверен. Подтвердить подлинность просили Русский музей, но провоз «Христа» через границу подвёл Певзнера под уголовное дело о контрабанде. Оно прекращено в 2013 году, но картину придержали как орудие преступления.

В 2017 году Конституционный суд постановил пересмотреть дело, а Верховный – вернуть полотно. Битва в судах на этом не закончилась. «Христос во гробе» хранится в закромах Русского музея. Посетителям его не демонстрируют.