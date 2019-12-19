Аварийные доходы. Смольный заработал 757 млн рублей на продаже пяти ветхих зданий

СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», подведомственное комитету имущественных отношений, за два дня продало пять аварийных зданий и заработало 756,54 млн рублей, сообщили 19 декабря в пресс-службе КИО.

Вчера с молотка ушел дом 6/3, литера А, на ул. Блохина. В лот вошли аварийные квартиры коммерческого использования совместно с нежилыми помещениями площадью свыше 10 600 кв. м. За него боролись шесть претендентов. Начальная стоимость была установлена в размере 342,14 млн рублей. Но в итоге объект был продан за 520,94 млн рублей предпринимательнице Кристине Зыонг.

Также ГКУ реализовало на торгах здание на Лиговском пр., д. 141, литера И (лот из квартир и нежилых помещений общей площадью 411 кв. м). Цена выросла с 16 млн рублей до 20,5 млн рублей.

Сегодня состоялись аукционы еще по трем аварийным объектам. За 154,3 млн рублей продан дома на Зеленогорской улице, 3 А, общей площадью 6803 кв. м. Также город реализовал здание на ул. Калинина, 18 А, общей площадью 2385,9 кв. м за 40,6 млн рублей. Еще 20,2 млн рублей «Имущество Санкт-Петербурга» выручило за 8 аварийных квартир и одно нежилое помещение в здании на ул. Лабутина, 3 Г, площадью 1202,4 кв. м.





Кроме того, в аренду сданы нежилые помещения на Невском проспекте, 147А, и в Свечном переулке, 15/48А, на Боровой улице, 24 Б. Общая сумма годовой арендной платы составила около 2,9 млн рублей.

Сейчас учреждение объявило аукционы на продажу и аренду еще 45 лотов на сумму 682,7 млн рублей.