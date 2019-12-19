Путин призвал не спешить с изменением норм Конституции о сроках президента

Президент России заявил, что стоит избегать «опрометчивых шагов», когда дело заходит об изменении Основного Закона страны. При этом он допустил исчезновение слова «подряд» из нормы про «два срока подряд» у главы государства.

«Здесь только нельзя делать опрометчивых шагов и с этим спешить», — цитирует 19 декабря заявление Владимира Путина ТАСС.

По его словам, в стране идет дискуссия, за развитием которой он «будет смотреть».

На большой пресс-конференции он заявил, что «оговорку про два срока подряд можно отменить».

Напомним, что Владимир Путин возглавлял РФ два срока — в 2000–2008 годах, а затем стал премьером. В 2012 году он снова выиграл выборы. По словам главы государства, он строго соблюдает закон, и у него сейчас идет второй срок подряд.



