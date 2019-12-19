Вечернему часу пик добавили «жару»: перекрыли КАД и Невский проспект

Традиционные вечерние пробки в Петербурге 19 декабря усугубили неожиданные для водителей перекрытия. Ждать пришлось на кольцевой и в центре города, пишут автомобилисты.

«КАД стоит в обе стороны в районе служебного въезда в Пулково», – жалуется читатель «Фонтанки» Вячеслав. Пользователи «Яндекс.Разговорчиков» сообщают о перекрытии кольцевой автодороги и въездов на нее в районе развязки с ЗСД. Аналитики сервиса уже к половине шестого часа вечера зафиксировали на внутреннем кольце КАД пробку длиной в 6,5 километров. Движение встало от Московского шоссе до Дачного проспекта.

В это же время встал и центр Петербурга. Автомобилисты сообщают о перекрытии Невского проспекта. «Жутко на Дворцовом мосту. Перекрыт с него съезд в сторону Эрмитажа. Стоит полиция. Никого не пускает. В сетях пишут, что в отель «Европа» едет чиновник. Также стоит канал Грибоедова от Спаса. Видимо, закрыт весь Невский», – пишет нам читатель Сергей.





В отделе пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что в ближайшие три дня в городе возможны временные ограничения и ручное регулирование движения. В пятницу, 20 декабря, в Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором примет участие и президент России Владимир Путин. Перед заседанием он проведет встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Сегодня же, по данным СМИ, в Петербург вылетел президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он примет участие в работе внеочередного заседания Совета глав государств СНГ.