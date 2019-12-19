Слуцкий возглавил «Рубин» на пятилетку

Справка:

Ранее Слуцкий тренировал голландский «Витесс» (2018-19) и английский Халл Сити (2017). С 2009 по 2016 год возглавлял московский ЦСКА, приводил клуб к победе в Чемпионате России в 2013, 2014 и 2016 годах, дважды выигрывал с ним Кубок России. В 2015-16 годах был главным тренером сборной РФ, вывел национальную команду на Евро-2016, однако под его руководством сборная не вышла из группы в плей-офф.