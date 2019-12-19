Слуцкий возглавил «Рубин» на пятилетку
Бывший главный тренер сборной России по футболу и голландского «Витесса» Леонид Слуцкий возглавил ФК «Рубин» из Казани, сообщила пресс-служба команды.
??Леонид Слуцкий – главный тренер «Рубина»
?Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.
?? Подробности на нашем сайте ? https://t.co/VopYCNmpTs pic.twitter.com/ZiyypWzozC
— «Рубин» Казань (@fcrk) 19 декабря 2019 г.
«Главным тренером «Рубина» стал Леонид Викторович Слуцкий. 48-летний российский специалист подписал контракт с ФК "Рубин" на пять лет», — говорится в сообщении.
Он сменил на этом посту Романа Шаронова. После 19 матчей казанский «Рубин» идет на 13-м месте с 19 очками. Команда находится в зоне стыковых матчей.
Справка:
Ранее Слуцкий тренировал голландский «Витесс» (2018-19) и английский Халл Сити (2017). С 2009 по 2016 год возглавлял московский ЦСКА, приводил клуб к победе в Чемпионате России в 2013, 2014 и 2016 годах, дважды выигрывал с ним Кубок России. В 2015-16 годах был главным тренером сборной РФ, вывел национальную команду на Евро-2016, однако под его руководством сборная не вышла из группы в плей-офф.