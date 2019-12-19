«Кто угодно, только не этот мерзавец». В чём смысл импичмента Трампа

Трампу грозит импичмент. Импичмент Трампа грозит России. Но самому Трампу это может быть выгодно. Новый удар демократов по республиканцам бодрит электорат «нового света», но остальных землян лишает надежды на то, что все будет «как прежде».

Дональд Трамп//Chris Kleponis/Sipa USA/Коммерсантъ

Палата представителей объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Однако Республиканская партия, представителем которой является президент, в полном составе голосовала против. В Сенате же, без решения которого импичмент невозможен, большинство в руках республиканцев. Поэтому Трамп не готовится покидать Белый дом. Тем не менее, внутриполитическая игра в США перед выборами президента в ноябре 2020 года только начинается. И факт остаётся фактом: 45-ый президент США стал третьим в истории лидером, кто заработал импичмент.

Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», уверены, что очередной приступ паралича для политической системы США не пройдёт бесследно ни для России, ни для остального мира, и все из-за реальной политической борьбы за равнодушного и к Трампу, и к его оппонентам рядового американского избирателя.

Зачем все это?

Руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева считает, что смысл действий оппонентов Трампа в основном состоит в создании негативного имиджа президента накануне избирательной кампании. «При рейтинге президента, не превышающем за все три года 40-43%, и при том, что 88% демократов относятся к нему крайне негативно, традиционно промежуточная кампания вполне может стать выигрышной для конкурентной партии, – считает Виктория Журавлева.- У демократической партии традиционно проблема с явкой на выборы, ввиду того, что значительная часть её электората – меньшинства, которые иногда просто в силу круглосуточной занятости даже не пытаются попасть на избирательный участок». Поэтому, полагает эксперт, следующие выборы в глазах американских избирателей должны выглядеть как «крестовый поход в защиту демократии». Громкий процесс импичмента как раз подходит для такого накала страстей.

Эксперт по международным отношениям, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Суслов видит расчет демократов в том, что, поднимая хайп с «преступлениями Трампа», вынося решение об импичменте на уровне Палаты представителей, они убедят не определившихся избирателей в колеблющихся штатах прийти на выборы в ноябре 2020 года. Прийти и проголосовать против Трампа.





«Каждый пытается выжать максимум из импичмента, особенно демократы, которые надеются раскачать колеблющихся избирателей, чтобы показать им – «кто угодно, только не этот мерзавец», – согласен с коллегой эксперт международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.

За кого борьба

Дмитрий Суслов говорит, что доля колеблющихся среди американского электората составляет примерно треть всех избирателей. «Они в основном живут в таких колеблющихся штатах, как Огайо, Пенсильвания, Флорида и другие. Зачастую именно на этих территориях определяется исход президентских выборов. Там действует принцип «победитель получает всё», – отмечает Суслов. – Поэтому кандидату нужно набрать численное большинство голосов в ключевых штатах, чтобы получить все голоса выборщиков от этого штата и стать президентом».

Шансы шансов

Однако дальнейшая легализация импичмента, как такового, туманна. Эксперты сходятся во мнении, что провести процедуру через Сенат, где у республиканцев большинство голосов, нереально. «Даже либеральная пресса пока не придумала никакой истории, при которой республиканцы отказываются от своего президента, – разводит руками Виктория Журавлева. – Все, что демократы могли вытащить из украинского дела, они вытащили».

«Члены Конгресса строго придерживаются партийных директив и пристрастий, – согласен Фёдор Лукьянов. – Про потенциальных перебежчиков у республиканцев я ничего не слышал. Поляризация американского общества только ужесточается».





Виктория Журавлева отмечает, что существует версия развития событий, в которой республиканцы могут сразу проголосовать о прекращении процедуры, то есть оправдать Трампа без всякого разбирательства. «Но я думаю, что в их же интересах провести громкий скандальный процесс, но теперь не против президента, а за него и против его преследователей – демократов», – уточняет Журавлева.

Импичмент в помощь

Трамп может обернуть «общеамериканский позор» и в свою пользу.

«У Трампа есть отличные шансы, сыграв на энтузиазме своего электората, набрать нужное число выборщиков в 2020 году, – полагает Журавлева. – Фактически демократам не удалось перетянуть в свой лагерь республиканский электорат. К концу разбирательства ни у одной стороны не было поддержки большинства: 49% за импичмент, 46%-против. Это значит, что страна накануне выборов радикально расколота».

Учитывая провокационную стилистику Трампа, с которой он вел предыдущую избирательную кампанию, импичмент тоже может стать конфронтационным козырем нынешнего американского президента.

«Выступая перед своими сторонниками в одном из штатов, когда шло голосование в Палате представителей по импичменту, Трамп сказал, что пока мы тут занимаемся реальными делами, пока мы поднимаем на невероятные высоты экономику страны и заботимся о людях, эти дармоеды и бездельники приносят интересы людей в жертву своим политическим амбициям, – рассказал Лукьянов. – Эта линия и будет продолжаться».

«Безусловно, провал всей процедуры в плане того, что Сенат не подтвердит претензии Палаты представителей, позволит Трампу заявить, что это всё «охота на ведьм», – говорит и Дмитрий Суслов. – И это укрепит его политические позиции, так же как его политические позиции укрепились после того, что расследование спецпрокурора Мюллера практически закончилось пшиком (в мае 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследовании о связи Трампа с Россией и ушёл в отставку - прим.ред.). Другое дело, что изначально импичмент Трампу не был выгоден».

Все просто – импичмент подрывает авторитет президентской власти в глазах нейтральных избирателей, в глазах других мировых лидеров. «Трамп уже вошёл в историю как первый в истории президент США, которому импичмент вынесен на первом президентском сроке перед перевыборами на второй», – говорит главред журнала «Россия в глобальной политике» Лукьянов. Американист Журавлева напоминает, что в истории США к импичменту прибегали всего три раза, и каждый раз процедура вызывала огромный резонанс в обществе.

С другой стороны, рассуждает Фёдор Лукьянов, «его хамство и бесцеремонность многих раздражала три года». Поэтому эта игра ещё не сыграна, и кампанию наверняка будут сопровождать скандалы.

А что же «главный конкурент» Джо Байден?

Недавний фаворит на выдвижение от демократов Джо Байден, невзирая на украинские проблемы с сыном «коррупционером», по-прежнему остается основным кандидатом врагов Трампа.

«Истеблишмент уверен, что в силу своего опыта и центристских взглядов Байден – единственный, кто на общенациональном уровне может составить конкуренцию действующему президенту, – говорит Виктория Журавлева. – Эту же уверенность разделяет и большинство демократического электората, особенно в колеблющихся штатах, где кандидатам надо найти подход и к независимым избирателям, и даже к умеренным республиканцам, недовольным Трампом».

Однако даже импичмент Трампа Байдену не поможет, уверен Фёдор Лукьянов. «Выдвижение украинской темы в качестве главного тарана против Трампа Байдена и похоронило, – замечает эксперт. – Хотя демократы яростно и страстно отрицают любые обвинения, звучащие со стороны республиканцев, ситуация остаётся весьма скользкой. Вся эта история с сыном Байдена зависла над папой. Вопросы-то есть. В том числе и у избирателей демократических».

В этой связи, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, изменить расклад в демократическом лагере может только Майкл Блумберг (в конце ноября бывший мэр Нью-Йорка заявил о готовности возглавить демократов на предстоящих президентских выборах - прим.ред.), который является единственным центристским кандидатом, как Байден, и при этом у него нет негативного облака «человека истеблишмента».

«Хотя говорить рано, думаю, что Блумберг будет проходным кандидатом от демократов, – предполагает и Дмитрий Суслов. – Чтобы демократам действительно победить в 2020 году, им необходим боле нейтральный кандидат, но в то же время харизматичный, способный повести за собой».

«Ситуация в демпартии довольно отчаянная, и с программой, и с кандидатом, – добавляет Лукьянов. – После 2016 года демократы, вместо того, чтобы заняться самоанализом, попытаться разобраться в катастрофе, когда президентом стал такой человек, как Трамп, предпочли другую линию. Искать виновных на стороне. В частности, российское вмешательство». Отсутствие же сильного кандидата частично связано и с причинами естественного, природного характера. «Все уже как могли, оттоптались на возрасте кандидатов, – говорит Лукьянов. – Более менее реальным в этом смысле, но пока ещё не проходным по другим параметрам, является Пит Буттиджич (37 летний мэр города Саут-Бенд, Индиана – прим.ред.). А из остальных самой реальной кандидатурой является Элизабет Уоррен, которой уже 70 лет (сенатор от штата Массачусетс – прим.ред.). Но она смотрится как порхающая девочка. А Байден и Блумберг на её фоне – два старца, где один ещё старше другого».

«Да, Блумберг не молод, – согласен эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. – Но Трамп и Байден тоже не самые молодые. Молодёжь демократов не способна повести за собой большинство. Слишком леворадикальны».

«В результате мы имеем ситуацию, когда есть большие сомнения, что кто- либо из них может заручиться существенной поддержкой внутри своей партии, – говорит Дмитрий Лукьянов. – А если они начнут яростно бороться друг с другом, это тоже вряд ли будет способствовать успеху».

Эхо импичмента

«Мир в целом уже устал от американских внутриполитических пертурбаций, – говорит Виктория Журавлева и поясняет: Трансформационные процессы, происходящие в США, делают их поведение на международной арене непредсказуемым и непоследовательным. Это сложно, когда страна-лидер постоянно меняет правила игры, нарушает устоявшиеся традиции и нормы».

«В странах ЕС надеются, что как-нибудь этого монстра удастся убрать, сейчас, или на выборах, что будет «как прежде», – полагает Фёдор Лукьянов. – Хотя всё больше сомнений в том, что дело вообще в Трампе. Поворот политики США назревал. Просто так получилось, что Трамп стал стенобитным орудием, в силу своего характера и темперамента».

«Все страны в мире сделали вывод, что внутренний паралич принятия решений в США, паралич их политической системы, будет носить долгосрочный характер, – говорит Дмитрий Суслов. – Если Трамп побеждает на выборах в 2020 году, что не исключено, то это гарантия паралича американской политической системы. Я просто не представляю, как администрация Трампа будет взаимодействовать с демократами после вынесенного импичмента. Даже если Трамп не выигрывает следующие выборы, всё равно республиканская партия, которая сегодня сплотилась вокруг Трампа, импичмент демократам не простит».

Место России

По мнению Виктории Журавлевой, последствия неустойчивости в политической жизни США будут заметны, в частности, для России. «Демократы, закончив с той частью импичмента, которую они контролировали и, получив от нее максимальные дивиденды, вернутся к своему ставшему уже традиционным инструменту давления на Трампа – войне с Россией, – уверена американист. – Российская тематика, к сожалению, плотно вплетена во внутриполитическую игру в США, и каждый новый виток противостояния в ней ведет к новому обострению российской политики. К этому добавляется сейчас набирающая ход избирательная кампания, в которой России, судя по всему, заготовлено почетное место: нас ждут новые «скандалы, расследования» и вытекающие отсюда санкции. Очередной закон уже двинулся в Сенате из комитета на общее обсуждение (Сенатский комитет по иностранным делам конгресса США одобрил новый законопроект о введении санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов экономики РФ. – прим.ред.). Россия может опять оказаться той самой темой двухпартийного компромисса, которая демонстрирует избирателю активность и единство институтов власти».

«России импичмент Трампа не выгоден никак, – согласен Лукьянов. – Теперь уже надо ждать, чем закончатся выборы. И смотреть, что будет дальше. Рассчитывать на какие-то кардинальные изменения не стоит, потому что при Трампе Россия была провозглашена стратегическим соперником. А если будет кто-то другой президентом, то вообще ничего не понятно».

«Импичмент Трампа не выгоден для России, потому что не оставляет никакой альтернативы, кроме как продолжения конфронтационной политики в отношении России, – согласен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Суслов. – Более того, дальнейшее усиление паралича американской политики будет усиливать те направления внешней политики США, по которым разногласия между демократами и республиканцами нет. И один из очень немногих вопросов, по которым они полностью согласны друг с другом, это именно конфронтация с Россией, попытки сдерживания РФ».

Однако, как это бывает всегда, у любой медали есть две стороны. Дмитрий Суслов видит в импичменте и положительные для России моменты. «Это выгодно для РФ с точки зрения подрыва отношений США с их союзниками и партнёрами, с точки зрения углубления Трансатлантического раскола, ухудшения отношения США с азиатскими союзниками. После импичмента доверия будет меньше, – уверен Суслов. – В то же самое время импичмент России невыгоден, потому что дальнейшее усиление паралича американской политики будет усиливать те направления внешней политики США, по которым разногласия между демократами и республиканцами нет. И один из очень немногих вопросов, где они полностью согласны друг с другом, это именно конфронтация с Россией, попытки сдерживания РФ. Импичмент, безусловно, усиливает это направление».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»