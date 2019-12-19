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Общество
19.12.2019 17:54
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«Обычные пользователи учения не заметят». Минцифра подтвердила подготовку к учениям по «суверенному Интернету» 23 декабря

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подтвердило «Фонтанке» подготовку к проведению учений по работе Интернета в России в рамках реализации закона о «суверенном Рунете». В ведомстве Константина Носкова уточнили, что учения «носят исследовательский характер».

«Действительно, 23 декабря будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности Интернета, «интернета вещей» и различных сегментов сетей связи общего пользования – фиксированной и мобильной – к негативным внешним воздействиям. Учения проводятся в рамках закона о «суверенном Рунете» и носят исследовательский характер. Такие учения будут проводиться на регулярной основе, и на них планируется отрабатывать весь спектр потенциальных воздействий на сети связи. Об основных итогах ближайших учений мы сообщим», – заявил «Фонтанке» 19 декабря пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

Ранее о проведении учений сообщили представители Общества защиты Интернета, которым удалось ознакомиться с текстом «организационных указаний по подготовке и проведению учений» за подписью министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций. Среди прочих «учебных целей», которые перечислены в документе, есть проверка возможностей по «блокировке услуг связи для абонентов».

«Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят», – отдельно оговорился представитель ответственного за учения министерства.


В компании «Ростелеком», которой Минцифры сообщило о переносе учений на 23 декабря и которая в документах о порядке проведения учений значится в списке привлечённых «предприятий отрасли связи», не стали давать комментарий. «Фонтанке» порекомендовали обратиться за разъяснениями в Федеральное агентство связи, которое является соорганизатором учений вместе с МВД, ФСБ, ФСО, Минобороны, Минэнерго, Роскомнадзором, Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Росгвардией. В Россвязи оперативно ответить на запрос «Фонтанки» не смогли.

В свою очередь мобильные операторы, которые также привлекаются к проведению учений по проверке рунета на «суверенность», комментировать происходящее отказались. В «Билайне» и МТС «Фонтанке» ответили «не комментируем» и «воздержимся от комментария», соответственно.

Магистральный оператор «ТрансТелеКом», который входит в топ-5 ведущих российских операторов связи и почти полностью принадлежит РАО «РЖД», также предпочёл «воздержаться от комментария».

«Россия не движется в сторону закрытия Интернета и не собирается это делать, – сказал в четверг президент Владимир Путин на итоговой годовой пресс-конференции. – Понятия «свободный» и «суверенный» Интернет не противоречат друг другу».

Закон о «суверенном Интернете», который президент Путин подписал 1 мая, вступил в силу 1 ноября. Документ, в частности, наделяет Роскомнадзор полномочиями по ручному управлению доступом в Интернет в случае возникновения угроз извне по ограничению доступа россиян к всемирной паутине. Инфраструктура, которая предписана законом, должна позволять полностью контролировать интернет-трафик с возможностью его ограничения. 6 ноября правительство определилось со списком угроз для Рунета.

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