«Не будьте майданщиками». «Горэлектротранс» призвал «итальянских» забастовщиков не раскачивать трамвай

Встреча руководства ГЭТ с сотрудниками прошла без ожидаемой «жары», но про Майдан недовольным водителям трамваев напомнили. И про лодку.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

«Где отчет о "сходнике" на Сызранской?! Что? Как? Кто выжил? Какие потери? Сколько раненых, кантуженных и убитых??» – в обход орфографии, но эмоционально спрашивают в группе «ВКонтакте» «Подслушано ГЭТ и ТКК». Под «сходняком» имеется в виду встреча руководства «Горэлектротранса» с сотрудниками, которая прошла 18 декабря.

Контекст у встречи был интригующий: днями ранее ряд водителей трамваев объявил «итальянскую» забастовку на нескольких маршрутах. Об этом написала «Фонтанка». Руководство предложило бастующим встретиться. «Съездили впустую», – печально отвечают участники.

Журналистов на мероприятие не пускали: ГЭТ сообщил «Фонтанке», что встреча рабочая и такие проводятся регулярно. Судя по интонации участников забастовки, они тоже переоценили эксклюзивность происходящего. «Мы обрадовались, что нам назначили встречу, – говорит Алексей Сергеенков, председатель независимого профсоюза петербургского «Горэлектротранса». – Но это оказался технический совет, просто пригласили нас. В связи с этим приглашением они немного подготовились, предсказывая наши требования. Заранее рассказали, что с расписанием у нас все хорошо, но... "посмотрите, как мы ездим". То вчетвером, то 20 минут никого, потом опять вчетвером».

Действительно, большую часть времени заседание шло по штатной повестке, руководители докладывались по итогам проведенной работы. Водители, в свою очередь, делились своим печальным опытом, связанным с конкретными адресами и остановками. Интересно стало, когда заговорили о наболевшем — о соблюдении должной инструкции. Если следовать ей, то невозможно выполнить расписание, заявили на прошлой неделе участники «итальянской» забастовки и взялись показать это на своем примере.





В частности, накопилась усталость от требования двигаться на конечных со скоростью 5 км/ч. «У нас много мест, где ограничение 5, но мы просили отменить как минимум на конечках, – рассказывает «Фонтанке» один из водителей. – Когда водитель, соблюдая инструкцию, едет 5 км/ч, пассажиры находятся в недоумении, и часто можно услышать в сторону водителя: «Ты чё там, уснул?» – и прочее».

Гендиректор «Горэлектротранса» Василий Остряков отменять требование не готов, но может отдать выбор скорости водителю, при условии, что они понимает все риски. «Все по минутам расписать невозможно, – заявил он в ходе встречи. – Не зря же объявили забастовку по-итальянски. С этим сталкивается весь мир, и этому нет решения».

Решения нет, зато есть завуалированные интересанты забастовки. «Мы находимся в конкуренции, и вы это прекрасно знаете, – обратился Остряков к участникам. – Завтра другой перевозчик, потирая руки, скажет: ну молодцы, «Горэлектротранс», сами себя опустили... Вот, 60-й трамвай получил скорость: едет с приоритетом на перекрестках и с хорошей скоростью на перегоне. У нас за месяц на 30% выросли пассажиры, а в следующем — на 40. У нас уже трамваев не хватает чтобы обеспечить этот поток, потому что дали скорость. Это наши деньги: чем больше мы обслужим пассажиров, тем больше будет наша выручка, тем больше мы получим субсидий. Из них мы планируем нашу работу. Наш интерес, чтобы вы работали ровно, спокойно, чтобы транспорт был стабилен, доступен и безопасен».

К слову о безопасности: собравшимся показали видео, где общественный транспорт сбивает людей, и рассказали, что зачастую проблема — в «отвлечении от вождения». По словам Сергеенкова, сейчас в ГЭТ идет специальный мониторинг: если на записи видно, что водитель посмотрел в телефон, его вполне могут депремировать. Инструкция действительно предписывает всегда следить за ситуацией, в том числе на остановках и светофорах. По официальным данным, озвученным на собрании, камеры для мониторинга расположены на 350 бортах. С начала года провели 3230 проверок: без замечаний все прошло в 2885 случаях, нарушения обнаружены в 345. Что касается наказаний, то премии водителей лишали в 27% случаев, в 68% – проводили беседы.

Претензий к инструкции у водителей много: от оставшихся на приемку вагона в парке 7 минут до пресловутых 5 км/ч. «Она невыполнима, даже если не придираться, просто физически, – говорит Сергеенков. – Есть перекрестки, где разъезжаются трамваи и при этом проходят через троллейбусные провода. Под троллейбусными я должен ехать не меньше 5 км/ч, по стрелкам — не больше 5 км/ч, а по крестовинам я не должен подключать вагон на ход, то есть «подталкивать» его. Понятно, что никто это не соблюдает, но если происходит сход или облом токоприемника — притягивают водителя и должностную инструкцию».

Основной тезис ГЭТ: все можно решить на комиссии по трудовым спорам, а сам гендиректор готов лично восстанавливать справедливость и карать виновных. Ждут от работников и рационализаторских предложений, говорят — будут рассматривать. «Поступающие заявки по недостаткам в инфраструктуре, в том числе от водителей, позволили провести 912 корректировок разметки, 1360 регулировок контактной сети и 1268 – путевого хозяйства», – сообщают в предприятии. Кроме того, по настоянию ГЭТ в правительство направили предложения по ужесточению ПДД: речь идет о том, чтобы автомобилисты останавливались перед зоной посадки и высадки пассажиров трамвая и ждали вплоть до закрытия дверей.

В парке №3 к предложению участвовать в оптимизации работы кто-то относится с иронией.

Рабочее совещание все-таки закончилось политикой — как ни просил обойтись без нее Остряков: «Чего мы как на митинге, коллеги? … Дайте конкретный пример: кого наказали за то, что он ехал не 5 км, а 6 км?.. Наверное, вы подумали так: нас сейчас начнут мониторить и будут за все нас ловить». В ответ на замечание, что это уже происходит, гендиректор перешел на общегосударственную риторику. «Ну вы хоть здесь угомонитесь. Вы людей заводите, наверное, вам это надо… Не надо раскачивать лодку, не будьте майданщиками». Пресс-служба высказалась дипломатичнее, но общий настрой сохранен. «Очевидно, что необходимо внести корректировки в должностную инструкцию водителя, – говорится в отчете ГЭТ о встрече. – Однако стоит отметить, что прозвучали и надуманные проблемы и страхи, не подкрепленные конкретными примерами и которые используют в своей полемике пара-тройка людей, заинтересованных в создании беспорядков на предприятии и в Петербурге, прикрываясь лозунгами улучшения условий труда».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»