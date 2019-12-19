В Армении по непонятным причинам обрушилось здание военкомата. 11 человек пострадали

В двухэтажном ереванском военкомате на улице Алабяна обрушился пол. ЧП произошло через несколько дней после начала призыва.

«На место выехали отряды центра по выполнению спасательных работ особого назначения, два боевых расчета, оперативная группа и группа реагирования Национального центра кризисного управления, инструктор по оказанию психологической помощи, а также дежурная группа Центра медицины катастроф. Выяснилось, что обрушился пол в одной из комнат на первом этаже (около 25 кв. м)», – сообщает 19 декабря армянское издание News Armenia.

Экстренные службы рассказали, что пострадали 11 человек. Причины произошедшего выясняются.

Видео с места ЧП в Интернет выложило министерство чрезвычайных ситуаций республики.





16 декабря в Армении начался призыв.