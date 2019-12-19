Олег Платонов: «Для нас каждая сделка – уникальный проект»

Всероссийский банк развития регионов расширяет свое присутствие в Северо-Западном регионе. Олег Платонов, директор филиала ВБРР в Санкт-Петербурге, рассказал об успехах банка в уходящем году и представил самые актуальные продукты.

Олег Платонов/пресс-служба ВБРР

- Всероссийский банк развития регионов – один из ведущих российских банков. Олег Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о работе филиала ВБРР в Санкт-Петербурге.

Действительно, сегодня ВБРР – один из самых динамичных, надежных и стабильных отечественных банков. Размер капитала банка позволяет нам реализовывать масштабные и интересные проекты в области кредитования. При этом банк имеет возможность предлагать привлекательные ставки по кредитам для корпоративных клиентов. В нашем кредитном портфеле, который очень активно растет, крупные предприятия Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

- А какие услуги для розничных клиентов ВБРР сегодня наиболее востребованы в нашем регионе?

На сегодня наиболее востребованным продуктом в рознице является ипотечное кредитование. В нашем филиале работает Центр ипотечного кредитования ВБРР. Мы ввели новую линейку ипотечных продуктов, упростили требования к заемщикам и документам для получения кредита. У нас выстроены и отработаны качественные партнерские отношения с крупными застройщиками Северо-Запада, разработаны различные программы ипотечного кредитования. Мы работаем как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. При этом мы кредитуем покупку не только квартир, но и таунхаусов, апартаментов, машиномест, домов с земельными участками, а также квартир с переоборудованием и перепланировкой. А использование материнского капитала дает уникальную возможность взять ипотечный кредит без первоначального взноса.

Кроме этого, традиционно у клиентов пользуются популярностью вклады. Каждому клиенту мы можем подобрать вклад, отвечающий его финансовым целям. Наиболее привлекательное предложение сейчас – вклад «Новогодний бонус»*. Если имеются свободные средства, то самое время воспользоваться этой возможностью и разместить их под хороший процент в нашем банке. Вообще сегодня банковские ставки повсеместно снижаются, и мы видим, что в этом году многие российские банки не стали запускать специальные праздничные вклады для своих клиентов. Поэтому наше новогоднее предложение сегодня тем более пользуется спросом, и у нас уже хороший приток вкладчиков.

- У вас много предложений по кредитным и дебетовым картам. Каких новаций могут ждать держатели карт ВБРР?

Мы продолжаем внедрять технологии бесконтактной оплаты. Недавно ВБРР начал предлагать современные аналоги пластиковых карт – платежные браслеты. Этот удобный и стильный аксессуар предназначен держателям «Детской карты». Родители младших школьников уже оценили преимущества детского платежного браслета. Ребенку не нужно носить с собой банковскую карту, при этом можно установить платежный лимит, что повышает безопасность использования этого бесконтактного инструмента. С помощью таких браслетов дети учатся планировать свои расходы, приобретают основы финансовой грамотности. Ребенок может выбрать один из понравившихся цветов платежного браслета.

- Каковы направления клиентской работы ВБРР в Санкт-Петербурге?

Мы ставим перед собой задачи по наращиванию бизнеса в регионе и приглашаем к себе новых клиентов для обслуживания. Мы готовы предложить им услуги высокого качества, достойного сервиса и удобства. Наши клиенты могут рассчитывать на индивидуальный подход и понимание их финансовых целей. Вместе с клиентами мы тщательно прорабатываем все условия потенциальной сделки, чтобы на выходе получить решение, которое устроит обе стороны.

Филиал может предложить широкий выбор финансовых инструментов для корпоративного бизнеса с конкурентоспособными ценовыми условиями – различные виды депозитов, неснижаемые остатки на счетах, облигации и т.д. По кредитованию ВБРР готов работать с любым сегментом бизнеса. Так, для малого и среднего бизнеса большой популярностью пользуются кредитные продукты для собственников коммерческих помещений, которых мы кредитуем под арендный поток. Интересные программы есть для клиентов, которые являются контрагентами ПАО «НК «Роснефть». Что касается крупного бизнеса, то для нас каждая сделка – практически уникальный проект, и мы прикладываем все усилия, чтобы воплотить его в жизнь. Предприятие любой отрасли обязательно найдет у нас полезное финансовое предложение для своего бизнеса. И, конечно же, мы ждем частных клиентов – жителей нашего прекрасного города.

- Олег Юрьевич, что вы хотели бы пожелать вашим нынешним и будущим клиентам в 2020 году?

Поздравляю всех с Новым годом! Хочу пожелать новых возможностей, ярких событий, оптимизма, финансового процветания, стабильных партнерских отношений и надежных друзей! Счастья, здоровья, благополучия и удачи в Новом году!

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) Генеральная лицензия Банка России №3287

*Вклад «Новогодний бонус»: предложение действует с 2 декабря 2019 по 15 января 2020г, сумма вклада от 20 тыс. рублей, срок вклада от 181 до 270 дней, процентная ставка до 6,15% годовых, подробнее здесь