Банки ожидают значительный рост открытия эскроу-счетов в 2020 году

Активно открывать эскроу-счета покупатели жилья начали в ноябре, сообщил в четверг, 19 декабря, журналистам председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. До этого времени наблюдались единичные случаи покупки жилья по новым правилам долевого строительства.

Как уточнили в Сбербанке, жители СЗФО уже открыли в банке более 1000 счетов эскроу, в первой половине 2020 года их количество увеличится до 2000. А во второй половине ожидается взрывной рост по этому направлению. «Постепенно все больше строителей будут переходить на работу по новым правилам, – отметил Виктор Вентимилла Алонсо. – Это означает и рост открытия эскроу-счетов, и увеличение объемов проектного финансирования». По его словам, до октября 2019 года рынок пребывал в сонном состоянии, до того, как были приняты окончательные поправки в законодательство, определившие, кто из застройщиков будет работать по старой схеме «долевки», а кто — через эскроу-счета.

В 2019 году Сбербанк поддержал в СЗФО более 50 строительных проектов на общую сумму свыше 60 млрд рублей. Из них 35 проектов на сумму в 53 млрд рублей реализуется в Петербурге и Ленобласти.

При этом на строительство жилья с использованием эскроу-счетов банк одобрил лимиты по 31 проекту на сумму 45 млрд рублей в СЗФО. По 14 проектам уже заключены договоры с застройщиками на 27 млрд рублей, а 4,5 млрд рублей уже выдано застройщикам. В Санкт-Петербурге и Ленобласти Сбербанком заключен 21 проектный договор с эскроу-счетами на сумму 41 млрд руб.