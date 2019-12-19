Игонин о возвращении Малкома и Кокорина: Это как зимой открываешь дверь на балкон – ох ни фига себе, сколько здесь всего еще!

Бывший капитан футбольного клуба "Зенит" Алексей Игонин в интервью "Фонтанке" прокомментировал чемпионские перспективы петербургской команды.

– Со стороны можно говорить, что золото в кармане. «Зенит» силен, а что происходит с соперниками? У нас было два месяца назад 5 команд с одинаковым количеством очков. В этом смысле у нас один из лучших чемпионатов по качеству, по интересу. Мы думали: а вдруг будет борьба, но не выдержали клубы. Важное уточнение: не команды, а именно что клубы. Трансферы, медицина – все это залог стабильности. А по факту получается и успеха. При этом есть интрига: даже если ни у кого ничего не поменяется, у «Зенита»-то поменяется. Точно вернутся Малком и Кокорин. Это как зимой открываешь дверь на балкон – ох ни фига себе, сколько здесь всего еще! Полно банок с огурцами, можно дотянуть до весны.

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Напомним, что Малком в августе травмировал проксимальный мышечно-сухожильный переход прямой мышцы левого бедра. Сухожилие, о котором идет речь, играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги. Малком перенес операцию в Финляндии. По официальным данным, в строй он вернется теперь уже не раньше 2020 года.

Александр Кокорин 8 октября 2018 года в Москве вместе с младшим братом Кириллом, а также Павлом Мамаевым и их общим знакомым Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая 2019 года суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных – к полутора годам. Кокорин вышел на свободу по УДО 17 сентября. За день до этого «Зенит» подписал с ним новый контракт до конца сезона-2019/20. 20 сентября РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Он сможет быть зарегистрирован не раньше 22 января 2020 года.



