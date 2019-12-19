Королева Великобритании подтвердила выход из ЕС в январе 2020 года

Елизавета II выступила с речью, в которой поддержала намерение премьера Бориса Джонсона завершить Brexit до 31 января 2020-го.

«Приоритетом остается выход Соединенного Королевства из Европейского Союза 31 января. Законопроект, обеспечивающий выход Великобритании, будет внесен», – цитирует https://www.thesun.co.uk/news/10584396/boris-johnson-nhs-queens-speech/ 19 декабря заявление королевы The Sun.

Премьер-министр приветствовал выступление Елизаветы II. По его словам, Brexit поможет королевству перестроить иммиграционную систему и объединить нацию.

«Мы не можем больше терять время», – заверил Джонсон.





Борис Джонсон и ранее обещал выйти из Союза до конца января 2020-го, если его партия тори получит большинство на декабрьских выборах. Ранее ЕС согласился отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. Эта отсрочка стала уже третьей. Сначала срок передвинули на конец весны, затем следующей контрольной датой стало 31 октября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел покинуть Союз до зимы без новой отсрочки от ЕС, однако процесс притормозила палата общин, отклонившая проект соглашения по Brexit. После этого Джонсон был вынужден обратиться к еврочиновникам.

Политический кризис в королевстве продолжается с 2016 года, когда в результате референдума 23 июня за выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9% участников плебисцита.