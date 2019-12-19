Филиал турецкого холдинга Ronesans выплатил петербургской налоговой 5,4 млрд рублей

Компания «Ренейссанс Хэви Индастри» (РХИ) отозвала иск против Межрайонной инспекции ФНС №17 по Петербургу, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Определение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти о прекращении производства по делу датируется 11 декабря. Согласно документу, РХИ отказалась от требований, заявленных по иску от 17 сентября 2019 года.

Фирма оспаривала решение налоговой от 5 декабря 2018 года о взыскании 5,4 млрд рублей. Сначала ФНС начислила РХИ 200 млн рублей из-за рисковых операций, а после выездной проверки увеличила сумму на 5,2 млрд рублей. Проверяемый период пришелся на 2013–2015 годы. В это время компания выступала генподрядчиком при строительстве предприятий нефтехимической отрасли России.

Источник «Фонтанки» в налоговой сообщил, что «Ренейссанс Хэви Индастри» перед отзывом иска погасила претензии на сумму 5,4 млрд рублей. По мнению представителя налоговой, на этом вопрос можно считать исчерпанным.





Как ранее писала https://www.fontanka.ru/2019/06/10/087/ «Фонтанка», налоговая заподозрила компанию в обналичивании средств, которые якобы выводились в счет оплаты субподрядчикам.

«Ренейссанс Хэви Индастри» занимается строительством промышленных объектов по всей России. В числе ее заказчиков – «Еврохим», СИДУР, НЛМК, структуры «Газпрома» и др. Последние три года выручка компании превышает 30 млрд рублей. До конца мая 2018 года РХИ была зарегистрирована в Петербурге, а с марта 2019-го «прописана» в Москве.

Головная компания РХИ входит в турецкий холдинг Ronesans. Его владелец Эрман Ылыджак – один из богатейших людей Турции с состоянием $ 3,3 млрд. Он имеет связи с президентом страны Реджепом Эрдоганом и занимает активную позицию во многих российско-турецких экономических переговорах.