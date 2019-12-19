Строительство
В продаже — новая очередь квартала «Солнечный город» в Красносельском районе
Setl Group
«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок 11-ю очередь ЖК «Солнечный город». Она состоит из четырех домов высотой всего 8 этажей и детского сада на 220 малышей. Сейчас квартиры можно приобрести по привлекательной цене — от 2,4 млн рублей.
В новых домах представлены разнообразные планировки: от студий до семейных четырехкомнатных евроформата с большими кухнями, несколькими санузлами и отдельными помещениями для стирки вещей. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции». Покупатели могут выбрать вариант в цвете «Ваниль» или «Шоколад».
Дома 11-й очереди отличаются яркими фасадами с элементами бордовых и желтых оттенков. Во дворах, закрытых от машин, будут обустроены детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Для автомобилей предусмотрены подземные паркинги в каждом корпусе. Планируемый срок сдачи очереди — II квартал 2021 года.
В ЖК «Солнечный город» уже сдано 12 домов, три детских сада и школа, работают магазины, кафе и аптеки на первых этажах корпусов. Кроме того, открыт собственный парк отдыха площадью 5 га и строится четырехэтажный торговый комплекс с гипермаркетом.
«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом всех жилых комплексов Setl Group, в том числе ЖК «Солнечный город».
Справка о компании «Петербургская Недвижимость»
ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/