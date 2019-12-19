В продаже — новая очередь квартала «Солнечный город» в Красносельском районе

Setl Group

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок 11-ю очередь ЖК «Солнечный город». Она состоит из четырех домов высотой всего 8 этажей и детского сада на 220 малышей. Сейчас квартиры можно приобрести по привлекательной цене — от 2,4 млн рублей.

В новых домах представлены разнообразные планировки: от студий до семейных четырехкомнатных евроформата с большими кухнями, несколькими санузлами и отдельными помещениями для стирки вещей. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции». Покупатели могут выбрать вариант в цвете «Ваниль» или «Шоколад».

Дома 11-й очереди отличаются яркими фасадами с элементами бордовых и желтых оттенков. Во дворах, закрытых от машин, будут обустроены детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Для автомобилей предусмотрены подземные паркинги в каждом корпусе. Планируемый срок сдачи очереди — II квартал 2021 года.

В ЖК «Солнечный город» уже сдано 12 домов, три детских сада и школа, работают магазины, кафе и аптеки на первых этажах корпусов. Кроме того, открыт собственный парк отдыха площадью 5 га и строится четырехэтажный торговый комплекс с гипермаркетом.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом всех жилых комплексов Setl Group, в том числе ЖК «Солнечный город».

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