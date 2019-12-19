Петербуржцы будут штурмовать границу в преддверии праздников. Названы ожидаемые часы пик

Поток автомобилей в предстоящие выходные дни превысит пропускную способность погранпереходов на границе с Финляндией и Эстонией в два-три раза, предупредило 19 декабря Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Петербуржцы и жители Ленобласти поедут на шопинг в соседнюю страну в преддверии Нового года. К тому же у соседей в разгаре атмосферные рождественские ярмарки и другие мероприятия.

Пограничники обещают при наплыве туристов организовывать реверсивное движение, открывать для легковушек грузовые полосы. От пассажиров же требуется заранее приготовить все документы.

В ведомстве назвали пиковые часы в пунктах пропуска на границе с Финляндией и Эстонией.





Напоминаем, с 14 декабря в Финляндию запрещено ввозить фрукты и овощи.