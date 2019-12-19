«Интерторг» выпускает Spar. Сеть прекращает работу и готовится к банкротству

Долг старейшего продуктового ретейлера Петербурга оценивается в 15 млрд рублей. Часть суммы кредиторы возьмут из кармана покупателей, предупреждают участники рынка.

Торговый дом «Интерторг» (сети «Семья», Spar, «Идея») покидает рынок. Об этом «Фонтанке» рассказали поставщики ретейлера и подтвердили сотрудники магазинов. По словам последних, торговый персонал получил неприятный сюрприз перед Новым годом. 19 декабря станет последним днем работы большинства универсамов и супермаркетов, говорится в разосланном накануне сообщении. Сейчас в торговых точках идет распродажа остатков товара, часть витрин уже опустели. Нереализованная продукция вывозится в десять точек, которые продолжат работу до конца декабря.

По данным «Фонтанки», в Петербурге речь идет о двух гипермаркетах (улица Коллонтай, 10, и Колпинское шоссе, 32) и восьми супермаркетах (Кузьминское шоссе, 66, проспект Художников, 11, проспект Наставников, 38, Пулковская улица, 14, Дачный проспект, 20, Железноводская улица, 68, проспект Ударников, 28, Каменноостровский проспект, 42). По словам сотрудников закрывшихся точек, работодатель не внес ясности ни по поводу оплаты труда, ни по поводу дальнейшей судьбы сети. Так, в одном из супермаркетов рассказали, что надеются возобновить работу в январе, но уже не под брендом Spar. Некоторые магазины принимают к оплате только наличные, что, по мнению экспертов, может означать подготовку к остановке операций по счетам.

Владелец «Интерторга» Мушвиг Абдуллаев и генеральный директор Spar Russia B.V. Сергей Локтев оставили вопрос «Фонтанки» без комментария. Ранее первый рассказывал изданию, что в рамках реструктуризации бизнеса до конца года прекратит работу 141 торговая точка из 450, причем закрытие в основном коснется регионов. Предприниматель также сообщал о переговорах о продаже недвижимости, что поможет рассчитаться с кредиторами.





На данный момент в арбитраже сумма исков, поданных к «Интерторгу», превысила 4 млрд рублей. Павел Смирнов, директор торгового дома «Энерго», в интервью «Новому проспекту» оценил общий объем долга перед контрагентами в 8 млрд рублей и еще в 7 млрд рублей — задолженность перед Сбербанком. Источники «Фонтанки» на рынке подтвердили эту оценку. По словам одного из них, кредитная организация все же смогла вернуть часть денег, вырученных от продажи недвижимости. Но отказалась реструктурировать остаток долга и в ближайшее время может обратиться в суд с банкротным иском. Менеджеры Сбербанка уже спрашивают петербургских ретейлеров о том, не готовы ли они купить склады и другое имущество «Интерторга». «По-видимому, хотят оценить реальную стоимость активов», – рассказал топ-менеджер одной из сетей. На портале «Федресурс» уже накопилось с десяток заявлений поставщиков о намерении подать банкротный иск.

В очередь кредиторов готовы встать и собственники помещений. Как рассказали «Фонтанке» представители нескольких розничных компаний, владельцы недвижимости выходят на них и предлагают заключить предварительные договоры. Подписывать настоящие пока нет возможности: «Интерторг» официально не расторг соглашение, а просто покинул помещения, бросив на произвол судьбы оборудование. При этом за аренду и коммуналку компания перестала платить еще раньше.

О проблемах «Интерторга» «Фонтанка» подробно рассказывала в середине октября. По словам участников рынка, ретейлер всегда плохо платил поставщикам. Когда терпение контрагентов лопнуло, они начали останавливать отгрузки товара, и полки сети стали пустеть. Ретейлер пообещал расплатиться и попытался урезать расходы, избавившись от части персонала. Но антикризисные меры не дали результата: объем исков рос, как снежный ком, а не получившие расчета контрагенты прекращали сотрудничество. В итоге компания начала избавляться от части площадей и свозить товары в оставшиеся точки, чтобы поддержать иллюзию изобилия, параллельно пытаясь договориться со Сбербанком. Но не преуспела.

Оплаты шли в основном производителям фреша (быстрооборачиваемых скоропортящихся товаров. — Прим. ред.), но потом иссяк и этот поток. Как рассказали «Фонтанке» в «Пискаревском молочном заводе», который месяц назад возобновил поставки в Spar и «Семью», сначала компания платила вовремя, но затем поступления прекратились. В итоге «Пискаревский» снова остановил отгрузки.

Неудавшийся стратег

ТД «Интерторг» – один из старейших и крупнейших продуктовых ретейлеров в Петербурге. Компания, созданная в 2003 году, по данным СПАРК, принадлежит зарегистрированной в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%). Именно он вместе с братом Мушвигом, занимающим должность генерального директора «Интерторга», считается основным бенефициаром компании. По оценке петербургского УФАС, доля «Интерторга» на продовольственном рынке Петербурга составляет 10,36%. В 2018 году компания заработала 73,9 млрд рублей, что на 1% меньше по сравнению с предыдущим периодом. При этом прибыль упала на 28%, до 721,5 млн рублей.

По мнению экспертов, бизнес ретейлера подкосило соревнование за долю рынка с федеральными сетями, заставлявшее «Интерторг» открывать больше магазинов, чем компания могла себе позволить. Помимо запуска собственных точек ретейлер приобретал небольшие петербургские сети, например «Нетто». Кроме того, большие инвестиции были брошены в девелопмент. Компания начала скупать земельные участки и даже получила в 2016 году от Смольного статус стратегического инвестора, пообещав создать сеть торговых комплексов. Правда, как рассказали «Фонтанке» в комитете по инвестициям, статус был отозван в апреле 2018 года, поскольку компания не приступила к реализации проекта. «На что нарвался «Интерторг» — понятно, это называется «широко шагая, штаны порвешь», – комментировал в интервью «Новому Проспекту» Павел Смирнов. При этом, по словам поставщиков, ретейлер вел себя с ними высокомерно, выставляя те же условия, что и федеральные сети. Но, в отличие от последних, пунктуальностью выплат не отличался. Но контрагенты «Интерторга» продолжали терпеть, поскольку не хотели терять крупный канал сбыта.





Теперь перспективы вернуть деньги туманны: если Сбербанк включится в реестр кредиторов, то активов ретейлера может не хватить, даже чтобы рассчитаться с кредитной организацией. Чтобы сохранить бизнес, производители могут переложить часть потерь на покупателя, повысив цену на продукцию, считает заместитель генерального директора «Пискарёвского молочного завода» Георгий Житмарев. По мнению топ-менеджера, в проблемах ретейлера отчасти виновато и государство, которое никак не сдерживало открытие новых торговых точек.

По мнению консультантов в области торговой недвижимости, пустовать магазины не будут: проекты «Интерторга» сменят другие супермаркеты. В частности, ранее об интересе к наследию ретейлера заявлял «Реалъ». По словам экспертов, на освобождающиеся площади также будет претендовать «Магнит», который хочет усилить присутствие в Петербурге. Пока остается открытым вопрос о правах на бренд Spar. В филиале нидерландской компании Spar Russia B.V. не ответили на вопрос «Фонтанки» о перспективе возможности расторжения договора франчайзинга. Но, вероятно, в случае прекращения деятельности «Интерторга» международный ретейлер будет искать нового партнера, и сеть Spar в Петербурге будет развивать другой игрок.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»