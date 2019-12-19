Без шавермы и пельменей. Смольный выселил незаконный общепит в Центральном и Петроградском районах и Пушкине

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил три принадлежащих городу помещения от незаконного бизнеса.

Как рассказали в пресс-службе ведомства 19 декабря, покинуть привычное место пришлось пельменной в Пушкине. Помещение площадью более 220 кв. м на Октябрьском бульваре, 1/5, литера А, Смольный ранее сдавал индивидуальному предпринимателю, но расторг с ним договор в феврале 2019 года. Но во время проверки чиновники обнаружили, что хозяйственную деятельность там ведет ООО «Гариотта». Компании пришлось съехать в принудительном порядке.

Еще одна точка общепита работала без разрешения города на улице Марата, дом 68а. Договор с прежним арендатором, ООО «Вектор», был расторгнут после прекращения деятельности юридического лица. Но помещение площадью 70 кв. м пользователь освободил лишь частично. Часть оборудования пришлось вывозить чиновникам.

Освободить площади пришлось также бистро на улице Блохина, дом 6/3, литера А. Помещение использовалось незаконно, поскольку прежний договор аренды был расторгнут еще несколько лет назад. Предприниматели оставили на месте часть оборудования, чем воспользовались неустановленные бизнесмены, успевшие покинуть точку до прихода ККИ.



