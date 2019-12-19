Декабрь, время ездить без крыши. В Петербурге заметили кашляющий кабриолет под снегом

Лучшая погода для того, чтобы кататься в кабриолете. Ролик на тему «Петербург – город контрастов» снял из окна подписчик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 19 декабря, только при озвучке перепутал числа.

«Шёл декабрь... Пацаны на кабриолете рассекают по культурной столице», – комментирует автор видео.

Этот автомобиль будет использоваться в съёмках клипа музыкальных групп «Эскорт» и «Близкие друзья», пояснили «Фонтанке» участники коллектива. Он сделан из «Москвича-2140» 1990-х годов выпуска и куплен в Ленинградской области, видео снято в Пушкинском районе Петербурга.





Кабриолеты на основе советской «классики» уже замечали на зимних петербургских улицах. В январе 2016 года «Фонтанка» каталась на «хохломских» «Жигулях» одного из петербургских автоклубов, которые готовили к выставке. А прошлой зимой мы рассказывали о печальной судьбе открытой «Волги» с Чкаловского проспекта, которую победил снег.



