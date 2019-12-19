«Поковыряйтесь поподробнее и поймете». Путин ушел от ответа на вопрос о своих дочерях

Президент России Владимир Путин не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что директор фонда «Иннопрактика» Екатерина Тихонова и совладелица компании «Номеко» Мария Воронцова приходятся ему дочерьми. С вопросом об этом к главе государства обратилась на пресс-конференции 19 декабря корреспондент русской службы BBC Фарида Рустамова.

«Четыре года назад, когда мои коллеги спрашивали вас о родстве с вашей младшей дочерью Екатериной Тихоновой, вы сказали, что ваши дети не занимаются политикой и бизнесом и вообще никуда не лезут. С тех пор ситуация поменялась. Компания «Иннопрактика», директором которой является Екатерина Тихонова, за прошлый год заработала полмиллиарда рублей. Компания «Номеко», доля в которой есть у вашей старшей дочери Марии Воронцовой, на деньги компании «Согаз» строит одну из крупнейших клиник в Ленинградской области. Этим двум женщинам в бизнесе помогают ваши старые друзья, чиновники, госкомпании. Когда вы признаете, что они ваши дети, и когда они станут публичными, открытыми для общества, как дети других мировых лидеров?» – спросила президента журналистка.

«Вы сказали про вопросы, связанные с бизнесом. Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Но вы же не все рассказали, наверное. Ну, упомянули какие-то их личные доли там, упомянули объем этого бизнеса. Вы же этого ничего не сказали, вы же просто обозначили факт. А этого недостаточно. Вы тогда поковыряйтесь там поподробней, поймете, какой у них на самом деле бизнес и есть ли он как таковой, кому там что принадлежит и кто что помогает», – ответил Владимир Путин.

Он похвалил обе компании, которые упомянула журналистка. «Иннопрактику» – за стремление сочетать «возможности нашей науки и образования с потребностями производителей и выгодополучателей внутри российской экономики». «Номеко» – за применение информационных технологий в медицине. «Все, что составляет их так называемый акционерный капитал, приближается к нулю», – сказал Владимир Путин об этой компании. «Дай бог им успехов, – резюмировал президент. – Эту работу надо только приветствовать».



