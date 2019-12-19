«Невероятные воспоминания останутся у меня после посещения Африки». Семак подвел итоги путешествия с женой

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак подвел итоги поездки в Африку.

«Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей. Благодарю всех, кто помог в нашем путешествии», — написал Семак.

Напомним, что Сергей Семак ездил с женой Анной в Африку на съемки фильма о детях-альбиносах. Идея фильма и самого путешествия принадлежала его супруге.





Ранее Анна Семак заявила о желании усыновить темнокожего ребенка. Из-за этого решения ей даже пришлось оправдываться. Анна и Сергей Семак сыграли вторую свадьбу. По признанию супруги, пара в недавнем прошлом пережила сложный период, но спустя время «обнулив счетчики, как в компьютерной игре, просто перешла на новый уровень».

У Семаков семеро детей, в том числе одна приемная девочка.