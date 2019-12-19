Последний лед на заливе во время шторма выбросило на пляж Сестрорецка. Другого в ближайшее время не будет

Финский залив и Ладожское озеро к 19 декабря оказались полностью очищены ото льда. Теперь он весь встал двухметровой стеной на пляже в Курортном районе Петербурга.

Как сообщает Гидрометцентр, Ладожское озеро до сих пор льдом не покрывалось из-за теплой погоды, существенных изменений синоптики в скором времени не ждут.

Невская губа, которую все же немного затянуть успело, после шторма и наводнения полностью очистилась. В районе Сестрорецка весь лед выбросило на берег, пляж в осколках на побережье поселков Репино и Солнечное. Навалы в некоторых местах выросли на высоту в два метра. На воде за ними мелкая шуга, ее ширина в некоторых местах – до одного километра.

Фотографии с пляжа выложили в соцсетях жители Сестрорецка. На них запечатлен городской пляж в Дюнах, где обычно видно небольшую реку. Сейчас она полностью скрыта кусками льда, а парковка неподалеку затоплена.





Как сообщалось ранее, после закрытия дамбы не попавшая к берегам Петербурга вода вылилась на Сестрорецк, больше всего досталось парку Дубки.

«С 21 по 26 декабря в связи с возобновлением слабоположительных температур воздуха, собственного ледообразования на акватории восточной части Финского залива не ожидается, продолжится таяние остатков льда в районе Сестрорецка», – не дают надежды на зимние развлечения синоптики.

Шторм бушевал в Северной столице ночью 19 декабря. Ветер срывал крыши и ронял новогодние елки, у дамбы 20-е за время существования КЗС наводнение сопровождалось почти четырехметровыми волнами и уровнем воды +224 см.