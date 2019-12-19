На петербургскую телебашню вернулась подсветка. Ранее ее удешевили в 7 раз

На петербургской телебашне завершен капитальный ремонт подсветки. Часть денег «перевесили» с башни на электросети в нескольких районах.

Как сообщает 19 декабря «Ленсвет», на объекте смонтировано 644 новых линейных светодиодных светильника. Они расположены в виде светящихся колец на ярусах, на смотровой площадке выделяется триколор. Нижний ярус заливают с земли светодиоды.

«В процессе ремонта были сняты мерцающие стробоскопы, выработавшие трехкратный срок службы, осуществлена замена светильников, кронштейнов, кабельных линий, – говорится в сообщении. – За счет применения энергоэффективного оборудования и демонтажа ламп-вспышек электропотребление подсветки уменьшилось на 42 кВт». В динамичном режиме художественная подсветка будет осуществляться 10 минут каждый час, остальные 50 минут – в статичном.





Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что Смольный пересмотрел первоначальный контракт на 133 млн рублей. На капитальный ремонт подсветки с сохранением прежних параметров и художественного решения в итоге потратили 21,5 млн рублей. Оставшиеся 111,5 млн рублей направили на повышение надежности сетей на 27 объектах в Колпинском, Адмиралтейском, Кировском, Петроградском районах. В частности, были заменены почти 50 км потенциально аварийных проводов на самонесущие изолированные; завершена установка 357 светодиодных светильников в Колпинском районе, ведется установка еще 506 в Адмиралтейском, Кировском и Петроградском. Высвобожденные средства пошли также на модернизацию освещения на Бармалеевой улице, на улицах Леснозаводской и Пинегина в Невском районе, на Салтыковской дороге в Красногвардейском районе.

Что касается башни, то прорабатывается вопрос создания высокохудожественной подсветки телебашни за счет средств частных инвесторов.