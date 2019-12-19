Выходные в Финляндии 21-22 декабря: почувствовать дух Рождества

В выходные перед Рождеством в Финляндии можно зарядиться праздничным настроением: успеть купить на ярмарках подарки (даже веганские), прокатиться на карусели и на коньках, попробовать пышки и особую кашу.

Juho Kuva, Visit Finland

В субботу в Финляндии ожидается от нуля до плюс двух градусов Цельсия, в центральной части страны пойдет мокрый снег. В воскресенье потеплеет еще на пару градусов, а осадки выпадут и в южных регионах. На севере Суоми в эти выходные до десяти градусов мороза.

До 22 декабря можно успеть побывать на главной рождественской ярмарке Хельсинки. Киоски на Сенатской площади будут работать в выходные с 10 до 20 часов. Там можно найти товары от финских производителей и ремесленников, рыбу, сыры, деликатесы национальной кухни, а в ресторанном дворике попробовать блюда столичных заведений. В часы работы ярмарки детей бесплатно катают на карусели, а с 10 до 14 и с 15 до 18 часов посетители имеют возможность лично шепнуть на ухо Йоулупукки о заветном желании. Главная рождественская ёлка Финляндии установлена здесь же, на Сенатской площади.

Еще одна рождественская ярмарка проходит в Старом студенческом доме. На двух этажах разместились работы финских мастеров: одежда, украшения, картины, открытки, свечи, а также рождественские угощения. В выходные посетителей ждут с 11 до 18 часов.





Вегетарианцам и веганам также не чуждо праздничное настроение. Ярмарка VegeXmas в субботу и воскресенье пройдет в культурном центре «Кабельный завод». Ярмарочные товары – от подарочной упаковки до угощений на рождественский стол – соответствуют принципам этичного потребления.

В пятницу в Кафедральном соборе состоятся два праздничных концерта, во время которых хор мальчиков Cantores Minores исполнит традиционные рождественские хоралы. Начало в 18 и 20 часов.

Покататься на коньках в центре Хельсинки можно на площади перед Железнодорожным вокзалом. Билет для взрослых обойдется в 6 евро, для детей – 3 евро, а за дополнительные 6 евро можно взять коньки напрокат. Однако из-за погодных условий каток может быть закрыт, актуальную информацию можно узнать в инстаграме IcePark.

Фото: Ксения Потеева, "Фонтанка.ру"

В Лаппеенранте 21 декабря с 9 до 15 часов устроят рождественскую ярмарку на площади Кауппатори. А главная ярмарка на площади Марианаукио возле церкви Девы Марии продолжает работу до 22 декабря. Там продаются украшения, предметы декора, сувениры и рождественские угощения. В выходные с 12 до 14 часов посетителей встречает Йоулупукки, а сама ярмарка открыта с 11 до 17 часов. В доме-музее Волкоффых расскажут о традициях встречи Рождества в купеческой семье. Аудиоэкскурсии на русском языке в эти выходные состоятся в 12, 14, 15 и 16 часов.

В Лахти Рождественская деревня также работает до 22 декабря. Ярмарка с товарами ручной работы, сладостями и развлекательной программой расположилась на площади Лахти. В субботу гостей ждут с 9 до 19, в воскресенье – до 18 часов.

Последние выходные на кофе с традиционными пышками ждут и в Тампере. Рождественская ярмарка на площади Кескустори будет работать с 11 до 19 часов до 22 декабря. Там можно купить подарки к зимним праздникам, выпить глинтвейн и попробовать рождественскую кашу, а также посмотреть выступления артистов.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»