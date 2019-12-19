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19.12.2019 16:04
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В ЖК «Юнтолово» открылся второй детский сад

В ЖК «Юнтолово» открылся второй детский сад

«Главстрой Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии нового детского сада в ЖК «Юнтолово». В трехэтажном здании разместились группы для дошкольников, музыкальный и спортивный залы, помещения для дополнительных занятий и отдыха, кухня-столовая и бассейн.

Сегодня состоялось официальное открытие нового детского сада №26 Приморского района Санкт-Петербурга. В нем приняли участие глава администрации Приморского района Николай Цед, глава муниципального округа Лахта-Ольгино Павел Богданов, начальник отдела образования Приморского района Ольга Валетова и директор проекта «Юнтолово» Игорь Барабанщиков.

Детский сад №26 находится по адресу: Юнтоловский проспект, дом 45, корпус 4, строение 1. В здании площадью 3 045 кв. м открыты 6 групп для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста. Всего учреждение рассчитано на 100 воспитанников.

Социальный объект построен с учетом всех требований к дошкольным образовательным учреждениям. В бассейне нового детского сада под присмотром инструктора по плаванию и воспитателя будут проводиться групповые занятия. Спортивный зал укомплектован всем необходимым оборудованием: шведскими стенками, гимнастическими матами и спортивными наборами для занятий. В музыкальном зале располагается сцена для проведения праздников и мероприятий, а на уличной территории организована площадка со спортивно-игровыми зонами.

«Главстрой Санкт-Петербург»

Это уже второй детский сад, который начал работу в ЖК «Юнтолово». В настоящий момент построены все социальные объекты, предусмотренные проектом для первых очередей жилого комплекса: два детских сада на 240 мест и общеобразовательная школа № 428 на 825 учеников.

Игорь Барабанщиков, директор проекта «Юнтолово»:

— Мы реализуем комплексные проекты. Поэтому строительство объектов социальной инфраструктуры является одной из приоритетных задач для нашей компании. В 2019 году «Главстрой Санкт-Петербург» успешно сдал в эксплуатацию два новых детских сада и школу. В ЖК «Северная долина» открылось новое педиатрическое отделение детской поликлиники. Таким образом, мы выполнили все обещания, данные правительству города, согласно утверждённой «дорожной карте».  

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.

 

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