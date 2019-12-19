И даже жизни не жалко. Пехотинец Кадыров рассказал, на что готов во имя страны и Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров со всем вниманием следит за ежегодной пресс-конференцией Владимира Путина и готов к любым поручениям. Тёплые слова президента об отце не оставили его равнодушным.

«Я считаю этот день историческим в судьбе нашего народа. Говоря об Ахмат-Хаджи, Вы говорили и обо всём народе», – оценил Кадыров значимость в своём телеграм-канале 19 декабря.

Он заверяет, что путь отца – первого президента республики – будет продолжен, и Чечня оправдает возложенное доверие. По его словам, прикладывать все силы, когда у страны «есть такой Президент, такой Национальный лидер», не является проблемой.

«Мы готовы днём и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь отдать свои жизни во имя России и ради нашего Президента Владимира Путина, – обещает чеченский лидер и скромно заканчивает: – С уважением, Ваш пехотинец Рамзан Кадыров».





Ранее он рапортовал, что на рабочих местах и перед экранами телевизоров уже собрались министры, главы районов, руководители ведомств. Все они готовы выполнять любое поручение главы государства.

Путин на пресс-конференции напомнил, что Ахмат Кадыров «погиб от рук террористов за Чечню, чеченский народ и Россию». Кадыров-младший, уверен президент, также заслужил звание Героя России и не только.