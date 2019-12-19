Аршавин: «Зенит» начнет играть в другой футбол, когда появятся Малком и Кокорин

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал стиль петербургской команды в первой половине сезоне. В интервью "Чемпионат.com" Аршавин согласился с тем, что сине-бело-голубые играют в простой футбол.

«Я тоже говорю, что у команды простой футбол, но он приносит результат, – подчеркнул Аршавин. – Но, может быть, для данного подбора игроков этот футбол самый эффективный. Почему бы и нет? Когда, надеюсь, появятся Малком и Кокорин, то и «Зенит» начнет играть в другой футбол. Многое зависит от игроков. Вы не можете научить футболиста, который не умеет отдавать тонкий пас. Уже поздно это делать. Должны быть такие футболисты, а в «Зените» их нет. Кокорин? Не знаю, сможет ли он вернуться на свой уровень, но очень надеюсь и верю в это».

Напомним, что Малком в августе травмировал проксимальный мышечно-сухожильный переход прямой мышцы левого бедра. Сухожилие, о котором идет речь, играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги. Малком перенес операцию в Финляндии. По официальным данным, в строй он вернется теперь уже не раньше 2020 года.

Александр Кокорин 8 октября 2018 года в Москве вместе с младшим братом Кириллом, а также Павлом Мамаевым и их общим знакомым Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая 2019 года суд приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных – к полутора годам. Кокорин вышел на свободу по УДО 17 сентября. За день до этого «Зенит» подписал с ним новый контракт до конца сезона-2019/20. 20 сентября РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Он сможет быть зарегистрирован не раньше 22 января 2020 года.



