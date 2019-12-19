Путин пообещал поговорить с Бегловым о реконструкции Боткинской больницы

Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с губернатором Петербурга Александром Бегловым о реконструкции Боткинской больницы, которая находится в плачевном состоянии. Так глава государства в ходе пресс-конференции 19 декабря ответил на вопрос журналистки, которая напомнила слова Дмитрия Медведева, что «в сарае невозможно лечить людей».

«Я знаю, что ситуация там не самая лучшая, моджно сказать, печальная. Конкретных планов по реконструкции, по реновации Боткинской больницы я не знаю. Это одно из старейших лечебных заведений города, это мне хорошо известно. Я обязательно с губернатором поговорю на этот счет», – сказал президент.

Он пояснил, что не владеет информацией, включено ли петербургское лечебное заведение в какой-либо из текущих проектов, в том числе, национальный.

В марте 2017 года на Пискаревском проспекте открылись новые корпуса Боткинской инфекционной больницы. В августе того же года стало известно, что в Смольном обсуждали возможность отказа от планов полностью переселить лечебное заведение подальше от центра города. Согласно концепции профильных комитетов города предполагалось, что после реконструкции и модернизации больница будет занимать только четыре больших корпуса на Миргородской улице, 3, – литеры Ы, И, Р, Г.



