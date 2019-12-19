«То ли совесть потеряли, то ли забыли, кто кому должен». Алексей Игонин о российском судействе, Дзюбе и чемпионстве «Зенита»

Что случилось с российскими судьями, почему беснуется президент ЦСКА Евгений Гинер, нужно ли Артему Дзюбе отвечать фанатам и как Александр Кокорин усилит «Зенит»: отдел спорта «Фонтанки» подвел итоги уходящего футбольного года вместе с экс-капитаном «Зенита» Алексеем Игониным.

Алексей Игонин/из личного архива

– Есть очевидные темы, которые мучили всех футбольных болельщиков на протяжении последних 6 месяцев. Судейство – самая резонансная. На твой взгляд, что случилось с судьями в этом сезоне?

– Если оценивать объективно, футбол развивается, растет, а судьи уже не успевают. Это я говорю, основываясь на том, что в Европе тоже по поводу судейства много разговоров. Помимо всего прочего, по слухам, возможно, подготовка судей была провалена, ну и конкуренция: я не вижу, чтобы появились новые имена и фамилии. Опять же история контроля: сегодня оценка работы выведена в отдельную структуру. Раньше это работало очень просто: судьи сами себя проверяли, готовили, сами оценивали. Как бывший футболист вспоминаю: всегда все были недовольны, с детских команд. Сегодня к этой полемике подключились большие дядьки. Этого мы не позволяли себе раньше, и вот это я объяснить не могу – то ли не хватает нервов, то ли действительно все настолько плохо. Причем самое интересное, один матч они говорят, что судили против них по заказу тех-то, те говорят про этих, в итоге я уже запутался. И если раньше было всего два варианта – одни за Москву, другие не за Москву, то сейчас вообще все перемешалось. То ли совесть потеряли, то ли забыли, кто кому должен!

– Классическая фаза «война всех против всех».

– Так где деньги-то тогда?





– Этот вопрос выдает в тебе в прошлом профессионального футболиста и нынешнего депутата. Скажи, пожалуйста, тебя удивило, что, казалось бы, такой невозмутимый человек, как Евгений Ленорович Гинер, про которого в свое время появилась аббревиатура «это Гинер все купил», перешел все возможные границы предложением застрелиться главе судейского комитета и обвинением в том, что он берет деньги?

– Логика, мне кажется, железная: у Гинера было прозвище, будто он «все купил». Сейчас у него денег нет, и в этот период против него покупают судей, по идее, все логично. Мне это видится так: человек потерял контроль, в связи с событиями своего бизнеса, с потерями много чего. Чисто человеческая история.

– Ты имеешь в виду поражение его энергетических интересов в Крыму и на Украине и так далее?

– Да, бизнес страдает, команда страдает, может быть, что-то еще, о чем мы не знаем. Видится мне человек, у которого все сложно в этой жизни и который так реагирует на стресс: он не начал бухать, а стал кричать на судей. Это, на мой взгляд, более безобидно: покричишь, получишь штраф — ну и все.

– Видишь, в день рождения президента Российского футбольного союза Александра Валерьевича Дюкова Гинера «сурово» наказали, отстранив от футбола на три месяца: декабрь, январь и февраль.

– Ну это страшно! Как если бы меня сейчас отстранили от футбола на три месяца! Напишите об этом везде, пусть меня вспомнят еще раз плохим или хорошим словом. Сейчас зимняя пауза, многие футболисты с удовольствием сами себя отстранили бы на три месяца.

– Скажи, а вот ЦСКА, самый загадочный с точки зрения владения клуб, неожиданно в финале 2019 года стал государственным – это же сенсация?!





– Разве это сенсация? Разговор только о том, что Гинер, не последний человек в бизнесе, наверное, со всеми познакомился и пообщался. Существует огромное количество клубов, которые так или иначе хотели бы иметь таких помощников с деньгами, назовем это так. Что здесь неожиданного? Или помирать, или идти таким вот путем — в сторону государственного владения.

– Думаю, ты очертил все возможные сценарии. Смотри, очень переживают все московские и не московские журналисты, что впервые за 10 лет ни один российский клуб не попал в весеннюю стадию еврокубков. При этом на совещании Российской премьер-лиги решили, что это стечение обстоятельств и никакой драмы нету. Ты как видишь этот сюжет?

– Ничего страшного в этом нет, и трагедии не произошло. Только то, что должно быть, плюс-минус. Рассказывать, что нам не повезло, как мне кажется, – большая глупость и приведет нас не туда, куда нужно. У нас же как: если у нас все плохо, то мы засучим рукава и попытаемся за три месяца сделать все то, что должны были делать предыдущие десять лет. По-другому никак. Поэтому иногда лучше проиграть 0:5, чем сыграть вничью и тянуть вот это все за хвост. У нас чемпионат слабее, по рейтингам мы слабее, скорости у нас меньше, футболисты менее техничны. Мы в определенный период добивались успеха за счет самоотдачи и слаженной работы, в какой-то мере за счет покупки футболистов высокого класса, которые давали результат – такой футбольный допинг! Раньше мы могли себе это позволить, а сейчас такой футболист может стоить под 70–80 миллионов. И одного его уже не хватает.

– Ну, большим компаниям запрещено проводить Новый год; думаю, в таком режиме покупка Халка невозможна.

– Об этом и речь, возможно, это хорошо. Потихоньку затянули пояса, походим с таким поясом некоторое время. Ничего тут такого страшного я не вижу. В отношении клубов: да, если у кого-то амбиции, то у серьезных людей может быть разочарование. Наверное, бюджет отчасти все-таки формировался за счет бонусных средств Лиги чемпионов или Лиги Европы. Я не вижу никакой трагедии. Одни чиновники после истории с допингом стали кричать, что нам конец, российскому спорту – конец. Но это именно конец тем чиновникам, которые живут за счет спорта. А у меня во дворе как катались на лыжах, так будут кататься. Наша задача, чтобы катающихся было не трое, а 100 человек. А спорт никуда не денется.

Фото: из личного архива

– При этом у всех пяти клубов, которые попали в еврокубки на сезон-2019/20, совершенно разные сюжеты: «Спартак» не смог попасть в группой этап; ЦСКА чуть не повторил на групповом этапе великую разницу того же «Спартака» по забитым/пропущенным 1-18; «Краснодар» до последнего боролся за попадание в групповой этап Лиги чемпионов – не смог! Группу Лиги Европы провели неровно, но не стыдно. «Локомотив» виртуозно проиграл всем с высоко поднятой головой. А «Зенит» выходил со второго места в плей-офф Лиги чемпионов до 46-й минуты 2-го тайма в Португалии. Кстати, действительно в отпуск ушли футболисты в перерыве?

– Да нет, конечно. Раньше, когда конец чемпионата, уже снег идет, бывали истории в «Сатурне», когда люди прямо с чемоданом приходили в раздевалку на последний матч, и достаточно сложно было их настроить поиграть в футбол. Такое может сработать с теми коллективами, которые оказываются в Европе случайно: это их единственный опыт, первый, а может быть, и последний. В клубах, которые играют в еврокубках постоянно, так не бывает. Могу побурчать: мы раньше собирались подводить итоги на следующий день после матча. А когда вся команда после игры разлетелась по миру – я такое не очень понимаю. Должно быть какое-то объединяющее начало. Мне это видится как отсутствие дисциплины, как минимум. А если нет дисциплины – надо бить всех классом. А если класса не хватает – тогда без иллюзий.

– С удивлением обнаружил, что многие болельщики недовольны тем, что Семак улетел в черную Африку вместе со своей женой. Что, мол, это подвергает опасности интересы клуба. Я аж опух.

– Это, знаешь, такие уже болельщики продвинутые, которые, например, знают, что контракт футболиста запрещает кататься на лыжах. Странно, что там не запрещено прилюдно пить шампанское. Когда я подписывал один из своих последних контрактов, там было 3 страницы о том, что можно и что нельзя. Что касается отпуска, то я не могу понять, зачем это все выносить в люди? Чтобы потом кому-то что-то объяснять, оправдываться, потратить на это море времени и сил?

– Сейчас неожиданно пошли разговоры: «Семак не тянет, Семак не уровень». Не показалось ли это тебе частью прямолинейной информационной кампании? Потому что у Семака заканчивается контракт в мае.

– Знаете, вот у меня спрашивали про Дзюбу. Если вы кричите с трибун что-то, вы аргументируйте – тогда я к этому прислушаюсь. А если вы просто шумите, чтобы у вас вышел углекислый газ, то обращать внимание нет смысла. Есть четкие аргументы, тогда давайте поговорим. Советую этот подход и футболистам, и тренерам. Сейчас же как: у кого-то плохое настроение, раз – написал что-то в соцсетях, и понеслось обсуждение.

– Ты подарил в ноябре формулировку про Эдгарда Запашного: «...до развития Интернета только в семье знали, что человек идиот». Не боишься? Уткину, который назвал Запашного живодером, Эдгард написал много голосовых сообщений и вызвал его на поединок.

– Мне кажется, в спорте люди более подготовлены к критике. Зачастую и с трибуны нас ругают прилюдно, при всех. Для него это ново, и он действует неверно, достал лопату и закапывается все глубже и глубже. Я вот не стал бы спорить с профессионалом вроде Уткина, может быть, не понимая значения слов. Ты вот разговариваешь со мной на моем языке. Балет и футбол! Зря он с Уткиным так. Просто у него нет опыта.

- Запашный повел себя как наивный дрессировщик.

– Он просто не знает, как выдрессировать утку-пароход. Многие пытались потопить Уткина, но ни у кого пока не получилось.

- Мы вкратце коснулись этой темы. Посылание Артема в сторону полового органа болельщиками с трибун стало неожиданным. Давно живу, чувство пятой точки прокачано, а тут я очень удивился, что такая проблема вдруг возникла.

– А в чем смысл? Есть некая хайповая история. Ребята вложили в неё некий смысл, чтобы раскачать. Они – болельщики. Зачем? Чтобы он закончил с футболом, чтобы больше не забивал? Чего вы хотите-то? Мне не очень понятно. Логики не нахожу. Если её нету, значит произошло какое-то замыкание, куда-то попала вода.

- Странно было бы ожидать, что Дзюба будет плакать по ночам.

– Да, потому что он футболист достаточно опытный. Может быть, нужно тактичнее себя вести. Игнорирование я расцениваю как силу, потому что отвечать в такой ситуации – только раскачивать историю. Что с болельщиков этих взять? У Дзюбы были неприятные моменты. Необъяснимые вещи происходят. Кроме как замыканием я это объяснить не могу.

- То как отреагировали трибуны фанатские, когда все ушли со стадиона на 40-й минуте, – это редкое проявление солидарности?

– А есть ли вообще примеры объединения 2-3 клубов? Это была всероссийская история, это была уважуха. Вот говорят: люди приходят на футбол только поорать, пошуметь, похулиганить. Не для этого! Я считаю: есть общая идея, которая может их объединить, и взаимопомощь и взаимопонимание существуют. Они пришли на футбол, и пожертвовали чтобы показать насколько им это важно: даже если речь про семерых болельщиков «Уфы», которые ушли с трибуны. Надо чтобы мы увидели и поняли это.

- Это не сигнал Центру Э, который может показать, что фанаты могут выступать единым фронтом?

– Это как-то очень глубоко. Не будем говорить, что сформировалось какое-то подполье, которое сидит рядом с шалашом Ленина и хочет донести свою позицию до Центра Э. Мы с коллегами сейчас выводим эту историю в конструктивное русло, в ближайшее время будут новости на заданную тему. Дальше должны быть действия и вопрос – готовы ли органы к диалогу?

- Какой ответ ты можешь дать – готовы или нет?

– Уполномоченные лица в официальной части в ближайшее время ответят.

- Одна из проблем, обсуждаемых на трибунах «Газпром-арены», – это условное содержание игры. Мне в ситуации, когда оторвались на 10 очков от второго места, эта тема кажется странной. Но может быть ты меня сейчас разубедишь.

– Все хотят игры, все хотят футбола, а в итоге вдруг может оказаться, что не хватало пива. То был иностранец, все не то, навез своих… А сейчас смотрите статистику – в какой команде лучший бомбардир? Какая меньше всех пропустила? «Зенит» на протяжении последних лет – и я в том числе – все нещадно критиковали. Есть и свои молодые футболисты, и мы не покупаем в сумасшедших количествах Халков. Раньше сюда возили просто пачками. Есть изменения, пока рано говорить, насколько они хороши или нет, перестройка идет. Работа идет. Зрелищный футбол никому не нужен. Давайте спросим болельщиков: вам нужен красивый футбол или вам нужно первое место? Мы не настроены играть в футбол, мы настроены на результат. Только результат позволяет существовать. И везде так. Без результата нашу работу не оценить, и поставленных задач не решить.

- В прошлом году «Зенит» стал чемпионом, очень плотно сыграв весной и изменившись после приобретения Ракицкого, Азмуна и Барриоса. Сейчас команда уверенно уходит на последнюю треть чемпионата, имея плюс 10 очков. При этом в команде никто не говорит, что золото уже в кармане. А ты как думаешь?

– Со стороны можно говорить, что золото в кармане. «Зенит» силен, а что происходит с соперниками? У нас было два месяца назад 5 команд с одинаковым количеством очков. В этом смысле у нас один из лучших чемпионатов по качеству, по интересу. Мы думали: а вдруг будет борьба, но не выдержали клубы. Важное уточнение: не команды, а именно что клубы. Трансферы, медицина – все это залог стабильности. А по факту получается и успеха. При этом есть интрига: даже если ни у кого ничего не поменяется, у «Зенита»-то поменяется. Точно вернутся Малком и Кокорин. Это как зимой открываешь дверь на балкон – ох ни фига себе, сколько здесь всего еще! Полно банок с огурцами, можно дотянуть до весны.

- Понятно, что возвращение Кокорина – одно из ярких сюжетов весны-2020. Опять же в сборную можно попробовать вернуться. Как думаешь, как встретят сидельца трибуны? «Александр Кокорин, ветер северный» будут петь?

– Ну это как с Дзюбой, всегда есть такая компания ребят творческих. И ты же знаешь, как в футболе: можешь орать-ненавидеть, а потом удивительным образом человек забивает пару голов и все меняется. Этот ветер над трибунами тоже витает. Уверен, если Кокорин будет хорошо играть, никаких проблем не будет.

- Сидевшему защитнику, получается, вернуться тяжелее, чем отсидевшему нападающему.

– Нападающий же и на зоне тоже не сидел, а в основе пылил.

Беседовал Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"