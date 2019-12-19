Путин рассказал, вмешивается ли Россия в политику Великобритании

Президент Владимир Путин "привык" к заявлениям зарубежных политиков о вмешательстве России во внутреннюю политику других государств.

"Я знаю, в чем заключаются интересы моей страны. И кто бы что обо мне ни говорил, это не имеет ровным счетом никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия", – сказал президент во время пресс-конференции 19 декабря в ответ на вопрос журналиста BBC о вмешательстве в политику Великобритании.

"Мы часто, в том числе со стороны официальных органов власти различных стран мира, в том числе Великобритании, слышим оценки того, что происходит в России. Это вмешательство или нет? Мы оставляем за собой право таким же образом вести себя в отношении вас. Но я считаю, что к вмешательству это не имеет никакого отношения", – сказал Владимир Путин.

Слова журналиста о том, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнивал президента России с персонажем "Гарри Поттера", домовым эльфом Добби, Путин комментировать не стал. Он лишь констатировал, что Борис Джонсон победил, так как "тоньше чувствовал настроения в британском обществе", чем его оппоненты.

16 декабря Борис Джонсон дал разрешение на публикацию доклада о возможных попытках российского вмешательства в британскую политику. Этот доклад подготовил по итогам расследования комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании. По данным The Sunday Times, в документе фигурируют девять россиян, которые якобы финансировали Консервативную партию, лидером которой является Борис Джонсон.



