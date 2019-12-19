Петербуржец наказан штрафом за унижение человеческого достоинства. Ему припомнили запись восьмилетней давности

Нетолерантные высказывания в адрес кавказцев, цыган и жителей южноазиатских регионов стали поводом для административного дела и штрафа в десять тысяч рублей. Свое мнение на эту тему в публичный доступ житель Петербурга последний раз выкладывал пять лет назад.

О штрафе 19 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Октябрьский районный суд пригласил на заседание петербуржца Даниила Тихонова, там ему припомнили три записи – одна от декабря 2011 года в Livejournal, ещё две в Twitter, в ноябре 2013-го и мае 2015-го. Суд счёл их экстремистскими, а так как записи были размещены в свободном доступе, то, как следствие, – разжигающими межнациональную и религиозную рознь.

Тихонов спорить не стал и признал вину. Его аккаунты в указанных соцсетях сейчас недоступны. Судя по профилям на других ресурсах, в настоящее время он интересуется в основном музыкой.



