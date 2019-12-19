Время – деньги. Что заставляет покупателей жилья быстрее решаться на сделку

Сроки принятия решений по сделке на рынке новостроек будут сокращаться. Причина в росте цен и вымывании ликвидного предложения с рынка.

Евгений Павленко/Коммерсантъ

В среднем на две недели сократился срок принятия решения о покупке квартиры, подсчитали в компании Glorax Development. В то же время от появления желания приобрести жилье до сделки может пройти 9-12 месяцев, считают в компании «Ленрусстрой».

Клиенты стремятся закрыть сделку в течение двух месяцев, посчитали аналитики Glorax Development, тогда как раньше этот срок составлял 2,5, а по отдельным проектам — почти 3 месяца. Такая тенденция прослеживается в последние полгода и объясняется сразу несколькими причинами. В первую очередь, это связано с желанием зафиксировать текущую цену предложения. «Переход на новую схему долевого строительства с использованием эскроу-счетов провоцирует прогнозы роста стоимости квадратного метра, – отмечают в компании, – согласно последним опросам, более 40% клиентов ожидают повышения цен на жилье».

Конечно, все зависит от финансового положения конкретного покупателя, но если говорить о ситуации, когда человек приобретает жилье для себя и при прочих равных уже сейчас готов совершить покупку, то на строительном рынке в данный момент для этого хорошие условия, считает руководитель Консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева. «Если сравнивать с ситуацией на рынке в 2016-2017 гг., когда цены не росли и люди долго выбирали, то сегодня время принятия решения значительно сократилось, ведь цены растут второй год подряд и эксперты не ожидают их снижения», — отмечает она.

Впрочем, у различных девелоперов ситуация может различаться. «Средний период сделки в сегментах комфорт и бизнес составляет около 3 месяцев, — комментирует руководитель отдела статистического маркетинга LEGENDA Ксения Садкова, — никаких ощутимых сезонных колебаний, в том числе предновогодних, мы не наблюдаем».

«Средний срок принятия решения, по нашим исследованиям, составляет от 9 до 12 месяцев, от появления желания купить квартиру, до совершенная сделки, — ставит другие ориентиры заместитель генерального директора Строительной корпорации «ЛенРусСтрой» Максим Жабин, – на скорость принятия решения влияет найденный, подходящий вариант квартиры то есть вариант, который отвечал бы требованиям и представлениям покупателя о своей будущей квартире и его финансовым возможностям». При этом определяющее значение имеет сейчас не цена, как было ранее, а сам вариант квартиры и ее окружения.

Еще одним фактором, который заставляет быстрее принимать решение, аналитики называют сокращение нового ликвидного предложения. Как отмечают в Glorax Development, по итогам 11 месяцев 2019 года, на рынке стартовало 33 проекта, тогда как за аналогичный период 2018 года — 60, в 2017 году — 56. Девелоперы сбавили активность из-за происходящих изменений на рынке, сейчас многие озабочены перестройкой финансовых моделей, тестированием банковских механизмов привлечения финансирования. При этом спрос на ликвидные объекты хоть и немного меньше, чем в ажиотажных 2018 и первом полугодии 2019, но значительного падения все же не произошло.

«Конец текущего года с точки зрения интереса к покупке недвижимости, заметно слабее 2018 года, — считает Ксения Садкова, — Кто-то, поддавшись уверениям некоторых экспертов, ждет снижения ипотечных ставок, кто-то опасается «периода неопределенности» в связи с законодательными изменениями».

Покупательскую активность стимулирует также снижение ставок по ипотеке. По словам Ольги Трошевой, уже сейчас ставка по новостройкам очень комфортная — в среднем, 8,9%. Кроме того, на прошлой неделе Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку, а значит, можно ожидать дальнейшего улучшения ипотечных условий от крупнейших банков. Объем ипотечных сделок увеличивается не только в массовом жилье, но и в бизнес- и премиум-классе. По данным Glorax Development, за три года показатель в этих сегментах вырос с 20 до 45% и с 15 до 20% соответственно.

Еще один фактор — психологический. Покупатели традиционно стремятся в рамках календарного года сделать то, что было давно запланировано. «Повлияют на объемы сделок и предновогодние акции — считают в Glorax Development, – клиенты зачастую откладывают покупку в ожидании специальных предложений, поэтому продажи в последний квартал всегда выше, чем летом». В частности, по словам Ольги Трошевой, ждут окончания года, чтобы решить жилищный процесс, покупатели — сотрудники крупных компаний, которые получают большие годовые бонусы. Правда, традиционно эти акции продлеваются и на январь, отмечает Ксения Садкова, так что стимулирующим акциям не всегда удается ускорить заключение сделки.

В целом же с учетом снижения среднего возраста покупателя, развития информационных технологий — например, возможности купить квартиру через интернет, время обдумывания сделки будет сокращаться и дальше.

Мария Мокейчева