Банк «Санкт-Петербург» приглашает своих клиентов поучаствовать в акции

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» приглашает своих клиентов поучаствовать в акции Mastercard и получить на Яндекс.Афиша скидку 10% на новогодние представления*.

Для участия в акции достаточно до 31 декабря 2019 года оплатить билеты картой Mastercard на сайте Яндекс.Афиша или в мобильном приложении Яндекс.Афиша.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте Банка и на сайте Mastercard.

Подробнее о картах Mastercard можно узнать на сайте Банка: https://www.bspb.ru/retail/cards/.

*Сроки акции: с 01.11.2019г по 31.12.2019г. При оплате Apple Pay и Google Pay скидка не предоставляется. Скидка не может превышать 500 рублей за одну оплату. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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