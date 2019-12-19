«Хикиваки». Путин по-японски прокомментировал возможность мирного договора с Токио

Президент России заявил, что сейчас нет решения по поводу заключения мирного договора между РФ и Японией.

«Есть решение? Пока нет. Но самое главное, что мы хотим его найти. И оно может быть очень разным», – заявил 19 декабря Владимир Путин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос японского журналиста.

Он отметил, что основным опасением российской стороны остается то, что США могут разместить на японских островах свои вооружения.

Путин уверен, что решение должно представлять собой «хикиваки» (термин, который используется в боевых искусствах и означает принцип «нет победителя – нет побежденного»).

Напомним, что большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2019-м проходит уже 15-е по счету мероприятие. В этом году Кремль аккредитовал на мероприятие рекордное число журналистов. Чаще всего общение с представителями СМИ длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил более чем на 100 вопросов. Во время мероприятия неоднократно поднимались вопросы, касающиеся Петербурга и области. В этом году корреспондент издания 47news Виктор Смирнов спросил главу государства о мусоре в Ленобласти.



