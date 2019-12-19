«Хикиваки». Путин по-японски прокомментировал возможность мирного договора с Токио
Президент России заявил, что сейчас нет решения по поводу заключения мирного договора между РФ и Японией.
«Есть решение? Пока нет. Но самое главное, что мы хотим его найти. И оно может быть очень разным», – заявил 19 декабря Владимир Путин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос японского журналиста.
Он отметил, что основным опасением российской стороны остается то, что США могут разместить на японских островах свои вооружения.
Путин уверен, что решение должно представлять собой «хикиваки» (термин, который используется в боевых искусствах и означает принцип «нет победителя – нет побежденного»).
Напомним, что большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2019-м проходит уже 15-е по счету мероприятие. В этом году Кремль аккредитовал на мероприятие рекордное число журналистов. Чаще всего общение с представителями СМИ длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил более чем на 100 вопросов. Во время мероприятия неоднократно поднимались вопросы, касающиеся Петербурга и области. В этом году корреспондент издания 47news Виктор Смирнов спросил главу государства о мусоре в Ленобласти.
Справка:
У России и Японии отсутствует мирный договор по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Токио поставил возвращение островов Южно-Курильской гряды – Кунашира, Шикотана, Итурупа и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года, после встречи Путина и Абэ в Сингапуре, стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии. Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.