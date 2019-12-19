«Суверенный Интернет» в России протестируют 23 декабря. «Лаборатория Каперского» подтвердила участие в учениях

Учения по «обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети «Интернет» пройдут в понедельник, 23 декабря. Об этом в четверг, 19 декабря, со ссылкой на «организационные указания по подготовке и проведению учений» за подписью министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Константина Носкова и телеграмму в «Ростелеком» от Россвязи сообщил «Фонтанке» исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарёв. Документы эксперт опубликовал в своём телеграмм-канале «ЗаТелеком».

В рамках учений планируется проверка координации организации ремонтно-восстановительных работы на единой сети электросвязи, проверка целостности сети «Интернет» в случае «искажения информации маршрутизации», проверка перехвата абонентского трафика и блокировки связи для абонентов, проверка перехвата и модификации данных. Эти мероприятия перечислены в указаниях Минцифры от 5 декабря. Указанная дата проведения учений – 19 декабря.





В то же время второй документ, телеграмма Россвязи на имя президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, которую опубликовал Климарёв, сообщает о переносе учений на 23 декабря.

В Россвязи и Министерстве цифрового развития «Фонтанке» не смогли оперативно прокомментировать ход подготовки к учениям и риски, связанные с грядущей «блокировкой связи для абонентов». Вышеупомянутые документы отсутствуют в базах на сайтах госструктур. В «Ростелекоме» за подтверждением и деталями попросили обратиться в Россвязь.

В свою очередь в «Лаборатории Касперского», которая в материалах Минцифры значится вместе с другими известными игроками на рынке борьбы за кибербезопасность как «привлечённая организация отрасли связи», «Фонтанке» подтвердили подготовку к проведению учений.

«Лаборатория Касперского» не является непосредственным участником этих учений. Наше защитное ПО широко используется в телекоммуникационной инфраструктуре в России, наша роль в данном случае заключается в ее защите от киберугроз», – сообщили 19 декабря «Фонтанке» в пресс-службе компании.

Закон о «суверенном Интернете» вступил в силу 1 ноября. Документ, в частности, наделяет Роскомнадзор полномочиями по ручному управлению доступом в Интернет в случае возникновения угроз извне по ограничению доступа россиян к всемирной паутине. Инфраструктура, которая предписана законом, должна позволять полностью контролировать Интернет-трафик с возможностью его ограничения.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг в очередной раз заявил об отсутствии угроз для пользователей, связанных с реализацией закона о «суверенном Интернете».

«Россия не движется в сторону закрытия Интернета и не собирается это делать, – сказал Путин. – Понятия «свободный» и «суверенный» Интернет не противоречат друг другу».