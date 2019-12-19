Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +2
$ 62.53р
69.59р
17:11 19.12.2019
Расширенный поиск

Общество
19.12.2019 16:39
Печать

«Суверенный Интернет» в России протестируют 23 декабря. «Лаборатория Каперского» подтвердила участие в учениях

Учения по «обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети «Интернет» пройдут в понедельник, 23 декабря. Об этом в четверг, 19 декабря, со ссылкой на «организационные указания по подготовке и проведению учений» за подписью министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Константина Носкова и телеграмму в «Ростелеком» от Россвязи сообщил «Фонтанке» исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарёв. Документы эксперт опубликовал в своём телеграмм-канале «ЗаТелеком».

t.me/zatelecom

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В рамках учений планируется проверка координации организации ремонтно-восстановительных работы на единой сети электросвязи, проверка целостности сети «Интернет» в случае «искажения информации маршрутизации», проверка перехвата абонентского трафика и блокировки связи для абонентов, проверка перехвата и модификации данных.  Эти мероприятия перечислены в указаниях Минцифры от 5 декабря. Указанная дата проведения учений – 19 декабря.

«Суверенный Интернет» в России протестируют 23 декабря. «Лаборатория Каперского» подтвердила участие в учениях


В то же время второй документ, телеграмма Россвязи на имя президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, которую опубликовал Климарёв, сообщает о переносе учений на 23 декабря.

В Россвязи и Министерстве цифрового развития «Фонтанке» не смогли оперативно прокомментировать ход подготовки к учениям и риски, связанные с грядущей «блокировкой связи для абонентов». Вышеупомянутые документы отсутствуют в базах на сайтах госструктур. В «Ростелекоме» за подтверждением и деталями попросили обратиться в Россвязь.

В свою очередь в «Лаборатории Касперского», которая в материалах Минцифры значится вместе с другими известными игроками на рынке борьбы за кибербезопасность как «привлечённая организация отрасли связи», «Фонтанке» подтвердили подготовку к проведению учений.

«Лаборатория Касперского» не является непосредственным участником этих учений. Наше защитное ПО широко используется в телекоммуникационной инфраструктуре в России, наша роль в данном случае заключается в ее защите от киберугроз», – сообщили 19 декабря «Фонтанке» в пресс-службе компании.

Закон о «суверенном Интернете» вступил в силу 1 ноября. Документ, в частности, наделяет Роскомнадзор полномочиями по ручному управлению доступом в Интернет в случае возникновения угроз извне по ограничению доступа россиян к всемирной паутине. Инфраструктура, которая предписана законом, должна позволять полностью контролировать Интернет-трафик с возможностью его ограничения.

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг в очередной раз заявил об отсутствии угроз для пользователей, связанных с реализацией закона о «суверенном Интернете».

«Россия не движется в сторону закрытия Интернета и не собирается это делать, – сказал Путин. – Понятия «свободный» и «суверенный» Интернет не противоречат друг другу».

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      19.12.2019 16:55

      В продаже — новая очередь квартала «Солнечный город» в Красносельском районе

      «Петербургская Недвижимость» вывела на рынок 11-ю очередь ЖК «Солнечный город». Она состоит из четырех домов высотой всего 8 этажей и детского сада на 220 малышей. Сейчас квартиры можно приобрести по привлекательной цене — от 2,4 млн рублей.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      19.12.2019 16:04

      В ЖК «Юнтолово» открылся второй детский сад

      Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии нового детского сада в ЖК «Юнтолово». В трехэтажном здании разместились группы для дошкольников, музыкальный и спортивный залы, помещения для дополнительных занятий и отдыха, кухня-столовая и бассейн.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      19.12.2019 15:36

      Банк «Санкт-Петербург» приглашает своих клиентов поучаствовать в акции

      Банк «Санкт-Петербург» приглашает своих клиентов поучаствовать в акции Mastercard и получить на Яндекс.Афиша скидку 10% на новогодние представления*.
      СК «Инвестторг»
      19.12.2019 13:25

      ЖК «Геометрия» продолжает активно расти

      ЖК «Геометрия» продолжает активно расти. Объект возводит СК «Инвестторг» в городе Кудрово. В красном доме монолитные работы в первых трех секциях выполнены уже на 100%.
      предоставлено компанией Гарант
      19.12.2019 13:03

      Компания "Гарант" получила сертификат "Инновация года"

      Это стало возможным благодаря выпуску ряда инновационных продуктов в 2019 году. Компания "Гарант" выпустила новую Интранет-версию системы ГАРАНТ, обеспечивающую установку и работу как в среде Windows, так и для ряда наиболее востребованных операционных систем семейства Linux.
      ПСК
      18.12.2019 16:38

      Строительство ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: сохраняется высокий темп

      До ввода в эксплуатацию ЖК Nobelius остаётся меньше года. После завершения монолитных работ на месяц ранее запланированного срока на площадке всё готово к началу устройства кровли и возведению внутренних перегородок. В скором времени начнётся установка оконных систем и лифтового оборудования.
      Setl Group
      18.12.2019 16:14

      «Петербургская Недвижимость» расскажет об инвестициях в апартаменты

      В четверг 19 декабря эксперты компании проведут вебинар для инвесторов. Специалисты расскажут о новом апарт-отеле «ArtLine в Приморском» и о вариантах готового бизнеса с доверительным управлением.
      скриншот с сайта ska.ru
      18.12.2019 15:35

      Алина Загитова, СКА и ЦСКА выступят на «Газпром Арене»

      Второй матч в рамках хоккейной «Русской классики» на футбольной «Газпром Арене» пройдет в четверг, 19 декабря. Встретятся два армейских коллектива: СКА и ЦСКА.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      18.12.2019 15:23

      МКБ вернет до 7% баллами за такси, фастфуд и путешествия

      С 1 января 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус».
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      18.12.2019 15:07

      В ЖК «Северная долина» начала работу детская поликлиника

      «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии нового педиатрического отделения СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71» в ЖК «Северная долина». Оно расположено в трехэтажном здании по адресу: ул. Заречная, д. 41.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.12.2019 13:05

      Председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев признан лучшим топ-менеджером

      По версии издания «Коммерсантъ», председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев стал победителем в номинации «Банковская сфера» проекта «Топ-менеджеры года», проводимого уже более десяти лет.
      ГК «Полис Групп»
      18.12.2019 11:54

      Началось заселение в ЖК «Полис на Неве» от ГК «Полис Групп»

      В жилом комплексе «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» сдала на месяц раньше срока, началась процедура заселения. Первые осмотры квартир и подписание актов приема-передачи участникам долевого строительства стартовали во вторник, 17 декабря.