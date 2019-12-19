Происшествия
Глава ОСК опроверг ущерб «Адмиралу Кузнецову» на 95 млрд рублей
Ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» не окажет существенного влияния на бюджет и сроки ремонта крейсера. И точно не оценивается в 95 млрд рублей, заверил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«Информация некоторых СМИ о том, что сумма ущерба, причиненного в результате возгорания на ТАКР "Адмирал Кузнецов" якобы равна стоимости самого авианесущего крейсера, полностью не соответствует действительности», – цитирует Рахманова 19 декабря ТАСС.
Ранее в «Коммерсанте» появился материал о том, что совокупность повреждений конструкций корабля, ремонтного оборудования и пострадавших военных и гражданских специалистов могут потянуть на 95 млрд рублей. При том, что корабль такого класса с таким сроком службы с учетом износа каркаса, без вооружения стоит около 110 млрд рублей.
Справка:
Возгорание на единственном российском авианосце, который с 2018 года находится в ремонтном доке на 35-м судоремонтном заводе, начался утром 12 декабря. В центре судоремонта «Звездочка» сообщали, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ. Там находились гражданские специалисты и члены экипажа, которые контролировали ремонтные работы. Погибли двое военнослужащих, пострадали еще как минимум 10 человек. Потушить пожар удалось только к утру 13 декабря.