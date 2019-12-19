«Следующие поколения скажут». Путин уклонился от ответа о своей личности в истории, но напомнил о стабильности

Президент России заявил, что во время его правления «кардинально поменялась экономика» страны и наступила «стабильность», однако он не хочет давать оценку своей деятельности.

«Следующие поколения скажут <...> Но если посмотреть, что наша страна представителяла собой в 2000-х и сейчас, – это разные страны. Я не говорю уже о безопасности», – заявил 19 декабря Владимир Путин во время пресс-конференции.

По его словам, за 20 лет в стране «кардинально поменялась экономика» и стало больше стабильности.

Он также отметил, что самыми тяжелыми моментами правления стали теракты. «Беслан – никогда этого не забуду», – резюмировал глава государства.

Напомним, что большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2019-м проходит уже 15-е по счету мероприятие. В этом году Кремль аккредитовал на мероприятие рекордное число журналистов. Чаще всего общение с представителями СМИ длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил более чем на 100 вопросов.



