“Источник-то конечный понятен”. Путин объяснил, зачем нужны люди-иноагенты и суверенный Интернет

Президент России Владимир Путин объяснил, почему считает оправданным законы об иностранных агентах-физических лицах и о суверенном Интернете. С вопросом об этом к нему во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря обратилась корреспондент «Ведомостей».

«Мы не движемся в сторону закрытия Интернета», – выразил мнение президент. Он сказал, что понятия «суверенный Интернет» и «свободный Интернет» не противоречат друг другу.

Закон, который дает возможность признавать иностранными агентами физических лиц, нужен для того, чтобы закрыть правовые лакуны, заявил Владимир Путин. Он сказал, что зарубежные организации зачастую передают деньги людям напрямую, избегая финансирования юридических лиц: "Но источник-то конечный [этих средств] понятен". Все страны стараются ограничить зарубежное влияние на собственную внутреннюю политику, заявил Владимир Путин, и Россия не первопроходец в этом. Однако, с точки зрения президента, нельзя допускать расширительного толкования закона об иностранных агентах.

"Потому что под внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно – и экологическую, и гуманитарную. Этого нельзя допустить. И если закон так написан, что позволяет это делать, то надо его совершенствовать", – сказал Владимир Путин.



