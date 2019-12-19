Путин констатировал снижение реальных доходов в стране

Президент России в ходе пресс-конференции рассказал, что необходимо работать над увеличением благосостояния россиян.

«В последние годы наблюдали снижение реальных доходов граждан. Это очень плохо», – заявил 19 декабря Владимир Путин.

По его словам, решить эту проблему можно только через рост ВВП и развитие экономики, а не через раздачу денег из фондов.





«Уровень заработной платы за прошлый год немного подрос. За третий квартал подросли и реальные доходы, но этого недостаточно», – контактировал глава государства.

Напомним, что большая пресс-конференция – это традиционная форма общения президента с российскими и иностранными журналистами. Впервые такой формат был опробован в 2001 году. В 2019-м проходит уже 15-е по счету мероприятие. В этом году Кремль аккредитовал на мероприятие рекордное число журналистов. Чаще всего общение с представителями СМИ длится больше часа, а рекордом стали почти 4 часа 40 минут, когда Владимир Путин ответил более чем на 100 вопросов. Во время мероприятия неоднократно поднимались вопросы, касающиеся Петербурга и области. В этом году корреспондент издания 47news Виктор Смирнов спросил главу государства о мусоре в Ленобласти.